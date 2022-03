Milliardærsønn (31) skulle redde forloveden – drept av båtpropell

31 år gamle Juan Carlos Escotet Alviarez og forloveden Andrea Montero (30) deltok i en fiskekonkurranse i Florida Key for et par uker siden.

Under konkurransen, som ble arrangert av Ocean Reef Club, fikk paret en stor seilfisk på kroken, men slet med å få den opp.

Seilfisken kan bli over tre meter lang og veier over 60 kilo. Arten har fått sitt navn på grunn av den store finnen som kan minne om et seil, og har et langt spyd som stikker ut fra overkjeven.

Under forsøket på å dra fisken opp i båten, falt Montero over bord og havnet i vannet, skriver The New York Post.

Dødsulykke

Alviarez så at forloveden falt i vannet og hoppet etter så kjapt han kunne for å redde henne.

Milliardær-sønnen så ikke hvor han hoppet og traff propellene på båten. 31-åringen ble påført store skader og døde senere av skadene fra ulykken, ifølge rapporter fra Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Forloveden Montero slo hodet under hendelsen, men husker ikke om det skjedde da hun falt eller da hun ble reddet opp av vannet.

Nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento de Juan Carlos Escotet Alviárez, quien muere en un acto de valentía al tratar de recatar a su prometida Andrea. Conocíamos a ambos jóvenes. Contaba con 32 años y se casaba el venidero mes de noviembre. pic.twitter.com/ApyhgozF7L — Magazine Español (@magazinero) March 13, 2022

Hun skal ha falt av båten mens de dro opp seilfisken, men havnet ikke i nærheten av båtpropellene.

Montero og Alviarez skulle etter planen gifte seg i november, men i stedet blir det begravelse for 31-åringen i Miami.

Stort tap

Alviarez var den yngste sønnen til den spansk-venezuelanske bankmannen Juan Carlos Escotet Rodriguez, som også er grunnleggeren av banken Banesco.

I en uttalelse fra Alviarez' familie ber de om respekt for sitt privatliv gjennom den vanskelige tiden.

Nyhetskanaler fra Venezuela og spanske Magazine Español postet også en hyllest til Alviarez-familien etter at ulykken ble kjent.

Han var ferdigutdannet ved Universitetet i Miami, og jobbet som direktør for Banesco i Miami. Han har også drevet med eiendomsutvikling i samme område.