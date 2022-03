– Vi viser at vi er gode nok til Tour de France

Se 5. etappe av Catalonia rundt kl. 15

På torsdagens etappe av Catalonia rundt laget nykomlingene i sykkelverden fyrverkeri på den avsluttende klatringen opp til Boi Taull. Stjerneskuddet Tobias Halland Johannessen kjempet seg inn til en imponerende femteplass på etappen, med uvurderlig hjelp fra lagkameraten Torstein Træen, som ble nummer 11.

– Det er en av de beste dagene vi har hatt på sykkel som lag. Dette er det første store etapperittet vi sykler på World Tour-nivå og vi viser at vi har ryttere som matcher verdens beste klatrere. Det gjør ikke bare noe med rytterne, men med oss som lag. Nå har vi en enorm selvtillit i banken for resten av rittet og for resten av sesongen, sier Jens Haugland til TV 2.

STERK KLATRER: Torstein Træen viste seg som en uvurderlig hjelperytter for Tobias Halland Johannessen på gårsdagens etappe, og ligger selv som nr 10 i sammendraget. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Vanskelig å si om de angrer

Foran fredagens TV 2-sendte etappe er Halland Johannessen på 7. plass i sammendraget, 23 sekunder bak leder Nairo Quintana. Træen følger like bak, på en 10. plass.

Jens Haugland mener Uno-X bekrefter at de er gode nok for å ta del i Tour de France. Foto: Wordup Projects

– De viser at de innehar toppnivået med Tobias Halland Johannessen, Torstein Træen klatrer også meget bra, og de kjører bra sammen som lag. Hvor mange lag hadde tre ryttere igjen med 5 km igjen i går? I tillegg må vi ikke glemme at det sitter en tvillingbror, Anders, hjemme og er i ferd med å bygge seg opp etter skade, sier TV 2-ekspert Magnus Drivenes.

I likhet med mange andre i sykkelmiljøet uttrykker han skuffelse over at den franske Tour de France-arrangøren, ASO, utelot Uno-X fra sommerens store sykkelfest.

– Det er vanskelig å si om ASO angrer eller ikke. Så lenge de fikk med sine franske lag, så er vel de fornøyde. Det skapte uansett reaksjoner i det internasjonale sykkelmiljøet da Uno-X ikke fikk wildcard, og Uno-X fortsetter jo bare å imponere mer enn noen gang.

Jens Haugland vil ikke si at han kjenner på bitterhet over at de ikke fikk plass.

– Egentlig ikke. Men vi har fått bekreftet det vi har sagt hele tiden: At vi er gode nok. Det er en deilig følelse. Samtidig er det nok tydelig at det blir vanskeligere og vanskelige for de store rittarrangøren å si nei til Uno-X om vi fortetter som nå.

– Har dere fått en forklaring på avgjørelsen?

– Nei, vi har ikke hørt noe fra ASO.

– Realistisk at det skjer

De 18 World Tour-lagene er sikret invitasjon til Tour de France. Det samme er de to best rankede laget fra nivået under, Alpecin-Fenix og Arkea-Samsic. ASO valgte i tillegg å dele ut wild card til Team Total Energies og B&B Hotels-KTM.

– Vi hadde håpet at de kunne finne plass til 23 lag, slik det internasjonale sykkelforbundet har gitt en åpning for. Det gjorde Vuelta a Espana-arrangøren. Vi er klar over at det er viktige for ASO å ta vare på franske profflag, men vi hadde håpet at de kunne gitt en ekstra plass. Vi krummer imidlertid nakken og skal gjøre oss fortjent til dette i fremtiden, sier Haugland.

Magnus Drivenes tror ikke at Uno-X ville blitt en kasteball gjennom tre uker på de franske landeveiene.

– Vi som er nordmenn vil jo selvfølgelig se et norsk lag i Tour de France. Med den siste tids prestasjoner, blir det bare mer realistisk at det kommer til å skje en dag i fremtiden. Uno-X har et strålende fundament, og er i ferd med å utvikle sportslige ledestjerner også.

ASO har forøvrig funnet plass til Uno-X i Paris-Roubaix og Criterium du Dauphiné, så helt bekmørkt er det ikke.

– Samtidig kan man også si at det ligger en slags mulighet i at Uno-X ikke kjører treukersrittene i år. De får muligheten til å toppe formen og optimalisere inngangen til disse ukesetapperittene og bite enda bedre fra seg. I Criterium du Dauphiné vil de aller beste bruke rittet som oppkjøring til Tour de France, mens Uno-X kan gå all in, sier Magnus Drivenes.

Fredag fortsetter med en etappe som kan ende i en spurt.

– Det blir kanskje litt roligere i dag. Men så blir det full baluba igjen i helga. Lørdagens etappe kjenner vi som vår egen bukselomme. Vi har vært på treningsleir i dette området de siste årene, så vi føler oss godt forberedt. Vi har tatt Catalonia veldig seriøst og har vært på rekognosering i området i forkant. Nå skal vi nyte avslutningshelga og kjøre som ville nordmenn, sier Jens Haugland.