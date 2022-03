Trenerens fremtid på alles lepper etter fiaskoen – trekkes fram som kandidat til United-jobben

Se målet som sjokkerte en hel fotballverden i vinduet øverst!

– Til helvete.

Det pryder forsiden av Corriere dello Sport dagen etter Makedonia slo Italia 1-0 og sørget for at EM-vinneren ikke blir å se i VM.

Dette er forsiden til den italienske avisen Corriere dello Sport fredag morgen. Foto: Corriere dello Sport.

– Fremtiden har nå fire år med irrelevans. Dette er bunnen, det laveste punktet som noen gang er nådd i vår historie, skriver Corriere-skribent Alessandro Barbano i en kommentar.

Han stiller i likhet med flere medier spørsmål om Roberto Mancinis fremtid som Italia-sjef.

– Vi vet ikke om Mancini vil forlate Italia. Han ville hatt all grunn til å gjøre det, men vi håper han vil være med på gjenoppbyggingen, skriver Barbano.

Retur til Manchester?

At Italia ikke klarte å kvalifisere seg til VM har ifølge BBC gjort at Mancinis odds på å bli Manchester Uniteds nye manager har droppet betraktelig.

Noen oddsselskaper har Mancini nå som den fjerde favoritten til å ta over Manchester-klubben bak Erik ten Hag, Mauricio Pochettino og Thomas Tuchel.

Mancinis kontrakt går ut i 2026, men betyr ikke at han blir værende for å bygge opp igjen det italienske landslaget.

– Det er for vanskelig, og det er ikke så lett å tenke og svare. La oss se i løpet av de neste dagene. Det er vanskelig å si noe, sa Mancini om egen fremtid til Corriere dello Sport.

Italias Giorgio Chiellini var klar på hva han ønsker etter torsdagens nederlag.

– Det er et stort tomrom i oss nå, og vi håper det kan gi oss styrke til å komme oss videre i fremtiden. Jeg håper det vil være med denne treneren som har gitt så mye til landslaget, sier Chiellini til Football Italia.

– Mangel på visjoner og mot

Skribent i Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, etterlyser en total opprydning og endring innad i landslaget.

– Europamesterskapet som ble vunnet var et gledelig øyeblikk mellom år med skuffelser for landslaget. Men det er fortsatt mangel på visjoner og det er ikke noe mot. Mirakler gjentar seg aldri. Vi ventet, vi håpet og vi trodde det. Denne kvelden bringer i stedet med seg grenseløs bitterhet. De store og vantro øynene til Mancini som ser på en gruppe makedonske spillere i feiring, skriver Bargielli.

Skulle Mancini sin tid i Italia være over, peker Gazzetta på tre mulige etterfølgere; Fabio Cannavaro, Marcelo Lippi og Carlo Ancelotti.

– Dette er tre mulige veier å gå for å designe fremtiden. Arbeidet som startet for fire år siden fikk i går et kraftig slag, men det ble ikke avvist, uansett resultat. Det bør uansett bli en arv til landslaget for ikke å måtte begynne på nytt, skriver Gazzetta om en eventuell vei videre.