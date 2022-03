Stoltenberg til Nato-troppene: – Dere kan være stolte

BARDUFOSS/OSLO (TV 2): Nato-sjef Jens Stoltenberg sier at Russlands krig mot Ukraina betyr en ny normal for arktisk og europeisk sikkerhet.

Nato-sjef Jens Stoltenberg landet fredag formiddag i Bardufoss for å besøke styrkene som deltar på Cold Response.

Like etter privatflyet fra Brussel hadde parkert, tok Stoltenberg seg god tid til å hilse på de som deltar på øvelsen.

Hele 27 Nato-land deltar i Cold Response 2022, som skal vare fram til april.

Kondolerte til amerikanske styrker

Etter at hilserunden med styrkene var over, talte Stoltenberg til styrkene.

TALTE: Nato-sjef Jens Stoltenberg skrøt hemningsløst av styrkene som deltar under Nato-øvelsen Cold Response. Foto: YVES HERMAN

Der benyttet han muligheten til å sende sine kondolanser i forbindelse med dødsulykken i Beiarn hvor fire amerikanske soldater mistet livet etter at flyet deres styrtet.

– Dere kan være stolte over å være en del av våre styrker under denne øvelsen. Dere er de kvinnene og mennene som sørger for at vi er trygge i en stadig mer skumlere og farligere verden, sa Stoltenberg.

Økt kinesisk og russisk aktivitet

Nato-sjefen snakket også om hvor viktig Nord-Norge er for Nato, særlig i lys av den spente sitasjonen mellom Russland og Ukraina.

Etter talen til styrkene møtte Stoltenberg pressen.

– Russlands krig mot Ukraina er en ny normal for arktisk og europeisk sikkerhet, sier Stoltenberg.

Nato-sjefen sa også at man har sett økt russisk og kinesisk aktivitet i nord-områdene.

– Russlands militære oppbygning er den mest alvorlige utfordringen for stabilisering og alliert sikkerhet i Nord-Norge.

– Kina har som mål å bygge en tilstedeværelse her. For alle disse årsakene er nord et kritisk område for alle våre allierte.

Økt tilstedeværelse

På grunn av dette har Nato nå økt sin tilstedeværelse i Nord-områdene.

– Denne øvelsen er et eksempel på dette. Og mer vil bli nødvendig i fremtiden.

Til tross for at Cold Response-øvelsen var planlagt lenge før Russlands invasjon av Ukraina, sier Stoltenberg at den nå har blitt enda mer viktig.

– Den demonstrerer behovet for allierte om å stå sammen. Øvelsen har ikke som hensikt å provosere Russland, men for å avverge ytterligere konflikt.

