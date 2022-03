England-legende mener gapet til Norge er blitt mindre

Fotball-EM i England kommer til å bli en godtepose av et mesterskap. Og hos vertsnasjonen er det fortventninger både til selve turneringen og den norske deltakelsen.

6. juli starter en måneds fotballfest i England.

Kvinnenes fotball-EM sparkes i gang mellom vertsnasjonen og Østerrike foran et trolig fullsatt Old Trafford, før Norge og Nord-Irland skal i aksjon i samme pulje dagen etter.

100 dager før mesterskapet har TV 2 tatt en prat med en av engelsk fotballs største legender på kvinnesiden, som er full av forventning før mesterskapet på hjemmebane

– Jeg håper vi kan vise frem alle de fantastiske spillerne og fotballen på kvinnesiden fra dens beste måte. Forhåpentligvis bli det noe folk snakker om, en turnering å nyte, man kan dra på pubene og lytte til diskusjoner om spillerne og managerne. Et slikt engasjement vil bety en utrolig suksessfull turnering i mine øyne, sier en glødende Karen Carney.

34-åringen har selv vært del av åtte store engelske mesterskapstropper, og er med sine 144 landskamper den tredje mest meritterte spilleren hva gjelder landskamper på kvinnesiden i fotballens hjemland.

– Det siste tiåret har vi sett en utvikling som er veldig positiv, og jeg tror den vil fortsette i årene som kommer. Dette blir fantastisk, og jeg klarer egentlig ikke å vente på at det hele sparkes i gang, sier den tidligere WSL-profilen.

STJERNE: Carney i aksjon på oppvarmingen mot Lyon som Chelsea-spiller i CL-semifinalen i 2019. Foto: Emmanuel Foudrot/Reuters

– Et utrolig skifte rundt interessen for kvinnefotballen

Etter VM for tre år siden, der England tok seg hele veien til semifinalen i mesterskapet i Frankrike, la Carney skoene på hyllen etter en nær 20 år lang karriere på seniornivå. Siden har hun etablert seg som fotballekspert, blant annet for Sky Sports, dekket både herre- og kvinnesiden av fotballen for det engelske TV-publikummet og vært sentral i popularitetsøkningen som har funnet sted rundt sistnevnte.

– Vi har fått store sponsoravtaler, TV-avtaler og generert en ekstrem interesse. Jeg merker et utrolig skifte rundt interessen for kvinnefotballen, noe som er utelukkende positivt. Det tror jeg ikke vil stoppe. EM som kommer tror jeg blir et sentralt høydepunkt og en ny turnering som vil være med på øke interessen ytterligere, forteller hun.

Fikk hedersbevis av dronningen

Carney er klar på at miljøet hun har vært del av i en årrekke nå endelig får den oppmerksomheten de fortjener, og at det faktum at spillerne nå har fått muligheten til å bli profesjonelle er utrolig kult.

Selv har hun vunnet ligaen flere ganger, blitt toppscorer, sikret kvadruppeltriumf med Arsenal, vunnet den gjeveste europacupen, spilt OL for Storbritannia foran 80’000 tilskuere og spilt mesterskap på hjemmebane. Allikevel er det en annen utmerkelse som henger aller høyest for den tidligere offensive midtbanevirtuosen.

– Alt det der er store øyeblikk, men for min families del var det vel så stort den dagen da jeg fikk min MBE. (Member of British Empire). Som fotballspiller gjør du mye fantastisk som din familie støtter, men den dagen kunne jeg behandle dem som kongelige, og det var veldig kult, sier Carney.

MERITTERT: Carney i aksjon mot Norge på La Manga i 2014. Det er en av hennes 144 kamper for løvinnene. Foto: Pascu Mendez, Cordon Press/Bildbyrån

Tror Norge går videre - trekker frem personlig favoritt

Nå forbereder hun seg på ekspertrollen inn mot EM, der mye av oppmerksomheten selvsagt er rettet mot hennes egne tidligere lagvenninner i gruppe A. Engelskmennene er favoritter, og selv om Norge kom opp av bollen under trekningen før nyttår - der Carney også var en av dem som bidro - mener hun begge lag kan være fornøyd.

– Det er andre grupper jeg tenker det var godt at man ikke ble del av. Det er ikke respektløst å si, for jeg tenker at dette er ent tøff gruppe men det er definitivt andre som er tøffere. Jeg vet en del om de norske spillerne, har spilt med noen av dem og kjenner dem personlig, og jeg vet hvor mentalt sterke de er. Østerrike er alltid vanskelig og rivaliseringen med Nord-Irland blir spesiell, men jeg tror begge lag vil gå videre fra denne gruppen, spår fotballeksperten.

Fra sin tid i Chelsea kjenner hun spesielt godt til Maren Mjelde, Guro Reiten og Maria Thorsidottir, og er også klar på at det finnes flere andre trusler i det norske laget. (Intervjuet fant sted før det ble bekreftet at Ada Hegerberg vender tilbake i norsk landslagsdrakt, journ.anm.)

– Caroline Graham Hansen er en enestående spiller. Vi ser hvilken påvirkning hun har på sitt klubblag. Det spanske landslaget skulle gjerne hatt henne. Man ser hvilken innflytelse hun har på Barcelona-laget. Og så vet jeg at det er rykter om at Hegerberg skal tilbake. Hun er også en fantastisk spiller. Norge har uansett et veldig talentfullt lag, sier Carney, før hun trekker frem en av sine tidligere lagvenninner som den kanskje største attraksjonen.

– Guro Reiten er en av mine favoritt spillere. Hun treffer virkelig et svakt punkt hos meg. En av de beste venstreføttene jeg har sett og en leveranse fra innlegg som er den beste jeg vet om. I tillegg er arbeidskapasiteten også enestående, og en av de beste i hele Chelsea-laget.

I podkasten nevner Carney også frem enda en profil i det norske laget, og forteller om hvordan det er å møte noen av sine beste venninner ansikt til ansikt i viktige landskamper. Lytt til den her.

Sjanseløse for tre år siden: – Vi var fantastiske

Mange vil huske tilbake til VM for tre år siden at det var nettopp Carney og England som satte en stopper for de norske jentenes drøm om medalje. 3-0-seieren i kvartfinalen viste en tydelig kvalitetsforskjell på lagene, men den engelske legenden tror ikke vi vil se det samme igjen denne gang.

– Den kampe var vi fantastiske. Det var Englands VM-finale, og jeg tror den tappet all energi fra oss. Det var en feilfri prestasjon. Samtidig var dere i en overgangsperiode, med utfordrende tider både på og utenfor banen. Den kampen reflekterte muligens det, men siden det føler jeg det har snudd for Norge. Dere har hevet dere. Jeg tror ikke det vil skje igjen, spår hun, og presiserer:

SISTE KAMP: Karen Carney avsluttet karrieren etter VM-bronsefinalen mot Sverige i 2019. Foto: Pascal Della, Zuana/Icon Sports, Bildbyrån

– Jeg ser ikke at kampen fra 2019 i resultat og prestasjon skal skje igjen til sommeren. Jeg håper selvsagt, men jeg føler gapet har tettet seg.

England er regnet for en av de aller største favorittene, med tre semifinaler på rad i store mesterskap og hjemmepublikummet i ryggen. Samtidig vil nok både Sverige, Tyskland, Spania og Nederland også være nevnt blant de aller største kandidatene til å ta hjem pokalen som sistnevnte «Oranje» vant da de arrangerte EM sist i 2017.

– Det er uansett vanskelig å vinne et mesterskap. Jeg tenker det er fem lag som står frem som vinnerkandidater. Momentum og skader kan spille en rolle. Internt mellom de fem lagene tror jeg alle kan slå alle. Ingen skiller seg ut som klare vinnere.

– Og hva med Norges sjanser?

– Jeg tror lag undervurderer motstandere som Norge. Gjennom årene har Norge absolutt vært ett av de vanskeligste lagene jeg har spilt mot. Jeg har enorm respekt for dem, og spillerne vi tidligere snakket om skal til sommerens EM absolutt ikke undervurderes.

Vil du høre mer av Carney? I podkasten forteller hun blant annet om hvordan det var å møte Norge «før i tiden», vi lager et tenkt scenario om at England-Norge-kampen finner sted «i morgen» og spør spørsmålet: Vil det være et mislykket mesterskap for England om de ikke vinner?