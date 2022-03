Russiske soldater avslørt på militærradio – angrep ukrainske boligbygg med vilje

Avlyttede meldinger på russisk militærradio avslører at soldater ble beordret til å utføre målrettede angrep mot ukrainske boligområder, ifølge New York Times.

Lydklipp fra russernes sambandssystem innhentet av avisen, avslører samtaler om militære planer mellom russiske styrker idet de rykker mot den ukrainske byen Makariv 27. februar, fire dager etter at Putins invasjon på Ukraina var et faktum.

I et lydklipp kan man høre en russisk kommandør beordre en annen soldat til å dekke boligområder med artilleri når «eiendelene» er fjernet, ifølge oversettelser fra The Times.

Ifølge avisen refererer «eiendelene» i dette tilfellet til russisk personell eller utstyr, altså bes de om å trekke ut egne styrker før de angriper boligbyggene.

RUINER: ET boligområde i byen Makariv i ruiner etter et angrep fra russiske styrker 14. mars. Foto: Mohammad Javad Abjoushak / SOPA Images / SIPA USA / NTB

Mulig krigsforbrytelse

I opptaket beordrer en russer, som identifiserer seg som «Yug-95», soldaten «Buran-30» til å fjerne den første «eiendelen» fra boligområdet, og deretter «dekke boligområdet med artilleri».

Dette ble gjentatt to ganger, og kan avsløre mulige krigsforbrytelser fra russiske styrker tidlig i krigen.

MAKARIV: Et ødelagt militærkjøretøy utenfor byen Makariv i Ukraina 4. mars. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

Å drive målrettede angrep mot sivile i krig er ifølge internasjonal lov en krigsforbrytelse.

Det er ukjent hvorfor de russiske styrkene ikke har tatt i bruk krypterte radiomeldinger, ettersom alle med en radiomottaker kan lytte til og ta opptak av russernes radiosamtaler.

Det avslører både russernes militære planer, koordinater og egne nødmeldinger.

Ifølge Digi kan en mulig grunn til at Russlands sikre samband er ubrukelig, være deres utallige angrep mot mobilmaster i Ukraina. Da det russiske systemet krever 3G eller 4G mobilnett for å fungere, kan dette forklare hvorfor russerne ikke krypterer samtalene sine.

Det har ført til at andre også kan bryte inn i samtalene på sambandet. I noen av lydklippene The Times har fått tilgang til hører man at noen, trolig ukrainere, bryter inn i russernes radiomeldinger og ber dem dra hjem.

KRIGSFORBRYTELSER: Russiske styrker har blitt beskyldt for å ha begått krigsforbrytelser i Ukraina. Her vises russiske tanks utenfor havnebyen Mariupol 20. mars. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / NTB

Sendte SOS-meldinger

Men det er ikke bare russernes krigsplaner som blir avlyttet på radiokanalen. Også deres egne nødmeldinger kommer tydelig fram og viser hvordan russiske styrker allerede tidlig i krigen hadde store kommunikasjons- og koordineringsproblemer.

I et klipp hører kan man blant annet høre russiske soldater som kjefter på hverandre etter å ha blitt angrepet av ukrainske styrker.

Der hører man soldaten Buran-30 si at situasjonen er «veldig anspent» og at «stridsvogner nærmer seg». Han klarer selv ikke å identifisere hvem stridsvognen tilhører, men opplyser at de er «under ild fra alle retninger».

PROBLEMER: Satellittbilder av ødelagte russiske tanks utenfor Kyiv. Flere russiske styrker har slitt med mangel på drivstoff og mat på vei mot den ukrainske hovedstaden. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

I noen av opptakene kan man høre gråtkvalte soldater be om hjelp og luftstøtte – uten at dette kommer.

Flere ber også om nødhjelp fordi de har gått tom for mat og drivstoff, og ikke får beveget seg videre.

Ifølge CNN har 40.000 russiske soldater blitt skadd, drept eller savnet siden invasjonen av Ukraina startet 24. februar.

Verifiserte meldinger

Til sammen har The Times avlyttet hundrevis av russiske radiosendinger fra den ukrainske slagmarken.

Sendingen har blitt verifisert ved å koble radiomeldinger til visuelle bevis og observasjoner fra øyevitner på stedet.

AVLYTTET: Russiske soldater krypterte ikke radiomeldingene fra slagmarken i Ukraina. Det har gitt mange innsikt i hvordan krigføringen gikk fra russisk side allerede tidlig i krigen. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP / NTB

Dette tydeliggjøres i avlyttede meldinger 24 timer før angrepet på Makariv, hvor russiske soldater snakker om plasseringen av et kjøretøy av typen MT-LB, som senere ble sett i byen og omtalt av Makarivs ordfører på kommunikasjonsplattformen Makariv.

Makariv ble sett på som strategisk viktig for russerne ettersom byen ligger langs en motorvei som går direkte inn til hovedstaden Kyiv.