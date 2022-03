For de som fyller bensin og diesel er det enkelt å se hva det vil koste. Det ser du på store skilt, i tillegg til på selve pumpene.

Har du elbil derimot – da er det fort mye mer uklart. Ulike betalingsløsninger, apper og brikker er én ting. I tillegg tar noen ladestasjoner betalt for strømmen du faktisk får, mens du på andre betaler for tiden du lader.

Derfor er det i mange tilfeller vanskelig å vite hva du faktisk må betale når du kobler til bilen.

Dette har blitt kritisert fra mange hold, og nå tar Samferdselsdepartementet grep. De har vedtatt ny forskrift om prissammenlikning for drivstoff og elektrisitet. Dette skal vises på de større energistasjonene, og vil være å se fra 2023.

Det er ikke alltid lett å vite hva det faktisk koster å lade elbilen. Men det skal det bli en endring på nå.

Få flere til å velge elbil

Her vil det komme fram hvor mye det koster å kjøre 100 kilometer med en personbil med elektrisk motor, sammenlignet med en tilsvarende bil med bensin- eller dieselmotor.

– Med stadig endringer i pris både på elektrisitet, bensin og diesel, kan det bli vanskelig for forbrukere å orientere seg om hva det egentlig koster å kjøre bil. Derfor vil vi nå gjøre det enklere å gjøre seg kjent med hvor mye det koster å kjøre en elektrisk bil sammenliknet med en bil som bruker bensin eller diesel. Målet er at en slik sammenligning vil motivere flere til å velge elbil som sin neste bil, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Knut hentet campingvogn, ble sjokkert over forbruket

Det er sjelden vanskelig å få med seg hva bensin- og diesel koster. For alle med elbil er bildet mye mer uklart.

Nasjonal gjennomsnittspris

Forskriften følger opp en forordning fra EU. I Norge er det Statens vegvesen som vil legge til rette for informasjonen som skal vises på energistasjonene.

– Vi ønsker at det skal bli enklere for bilistene å orientere seg. Derfor skal prisen som vises være lik på alle energistasjoner, og være en nasjonal gjennomsnittspris for både drivstoff og elektrisitet. I første omgang er det prisen på bensin, diesel og elektrisitet som skal vises, men det vil være aktuelt å inkludere andre drivstoff, som hydrogen senere, sier Nygård, i en pressemelding.

Nå vil mange bruke bilen mindre enn før

Video: Denne elbilen venter mange på