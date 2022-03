Telenor: Salget av Telenor Myanmar er gjennomført

Telenor mottar først rundt 450 millioner kroner for salget. De 450 millioner kronene tilsvarer 50 millioner amerikanske dollar.

De resterende 55 millioner dollarene Telenor skal motta gjennom salget, skal gjøres opp i fem like store avdrag over de neste fem årene, skriver Telenor i en børsmelding fredag morgen.

I forrige uke ble det kjent at myndighetene i Myanmar har godkjent Telenors salg av Telenor Myanmar.

Militærkupp

Salget skjer etter militærkuppet i landet på nyåret i fjor. Telenor har forklart at bakgrunnen for salget var at militærjuntaen i Myanmar krever å få overvåke mobilkommunikasjon.

Kjøperen er libanesiske M1 Group. Myndighetene i Myanmar har satt som vilkår at M1 Group skal ha en lokal partner som medeier av Telenor Myanmar etter at transaksjonen mellom Telenor og M1 avsluttes.

Den lokale majoritetseieren av M1 er Shwe Byain Phyu, som er blitt anklaget for å ha tette bånd til militærjuntaen. Om kort tid vil Shwe Byain Phyu eie 80 prosent av aksjene i Telenor Myanmar.

Telenor sa i forrige uke at avtalen de inngår, kun er mellom dem og M1.

– Telenor har ikke vært part i noen dialog mellom M1 og deres lokale partner, sa Telenors konsernsjef Sigve Brekke.

Kritisert

Salget av Telenor Myanmar har fått sterk kritikk på grunn av frykt for at myanmarske myndigheter vil kunne få tilgang til brukerdata fra kundene.

SV har bedt næringsministeren om å redegjøre i Stortinget for statseide Telenors salg av datterselskap. Også Venstre har vært kritisk til salget.

Kirkens Nødhjelp har uttalt at de frykter at salget kan sette liv i fare.

– Folk i Myanmar er nå livredde for hva konsekvensene vil bli. Dersom sensitive persondata er solgt videre, kan Telenor sette folk sine liv i fare, sa Lisa Sivertsen, leder for politikk og kommunikasjon i Kirkens Nødhjelp.