Tidligere forsvarssjef advarer: – Da blir det virkelig farlig å være Vesten

Sverre Diesen mener det er kritisk at Ukraina får våpen som kan brukes i kampen mot Russland også i luften, hvis ikke vil de tape krigen. – Det vil være en klar invitasjon til Putin om at hans oppfatning av Vesten er den riktige.

Det tikker nå inn meldinger om at russiske styrker blir slått tilbake flere steder i Ukraina, og ukrainske talspersoner hevder at russerne trekker seg tilbake i flere byer.

General og Norges tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, er ikke overrasket.

– Det ser ut til å gjelde flere steder og det er vel bare en bekreftelse på det vi har sett en stund, nemlig at russerne ikke synes å være i stand til å ha mer fremgang i bakkeoperasjonene, sier han til TV 2.

IKKE OVERRASKET: Den tidligere forsvarssjefen, Sverre Diesen, er ikke overraket over at det kommer meldinger om at russiske styrker er slått tilbake. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han peker på flere svakhetstegn fra de russiske styrkene den siste tiden.

– Delvis graver de seg ned der de står, og delvis trekker de seg tilbake. Delvis får vi meldinger som bekrefter at stridsmoral og disiplin er dårlig, og enkelte steder går ukrainerne til motangrep, riktig nok i mindre skala, men allikevel.

Mener det pågår to ulike kriger

Diesen sier dette bekrefter det nå dreier seg om to forskjellige kriger: Én på bakken og én i luften.

– En bakkekrig som russerne faktisk, om ikke i ferd med å tape, så i hvert fall ikke vinne.

For å kunne stå imot luftangrep mener den tidligere forsvarssjefen at Ukraina sårt trenger våpen som kan klare det.

– Det som nå blir viktig for å holde ukrainerne inne i krigen, er for det første å gi dem de våpnene de trenger for å fortsette å stanse russerne på bakken, men de må også få det de trenger for å stoppe det russiske bombardementet og offensiven som føres med artilleri, fly og den type våpen.

– Det innebærer at jeg tror Vesten nå må vurdere meget seriøst å gi ukrainerne for eksempel de jagerflyene de har bedt om fra Polen. Og de store luftvernsystemene som blant annet Hellas og Bulgaria har og som ukrainerne kjenner og kan bruke.

Les også: Ekspert om det som møtte Putin: – Det har sjokkert ham

– Ikke bare et spørsmål om Ukraina

Diesen er klar på at en slik våpenstøtte vil bli en helt annen trussel mot russerne, og at det vil være en klar opptrapping i støtten fra Vesten.

– Men jeg tror vi skal ta innover oss at det ikke bare er et spørsmål om Ukraina. Det er fundamentalt i Vestens egen sikkerhetsinteresse at Russland taper denne krigen.

BORGERMESTER: Her er Vitalij Klitsjko på Skype med TV 2 fra Kyiv. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

I et eksklusivt intervju med TV 2 torsdag sa ordfører i Ukrainas hovedstad, Kyiv, Vitali Klitschko at europeere må forstå at Ukraina kjemper for hele Europa, ikke bare for seg selv.

Han takket også for støtten de opplever fra både Norge og en rekke andre land. Samtidig ba han, i likhet med president Volodymyr Zelenskyj, om mer hjelp fra Nato til å slå tilbake mot Russland.

– Da det blir virkelig farlig

– Haster det at Russland taper denne krigen?

– Ja, absolutt, svarer Diesen.

– Vil ikke dette føre til at Vesten og Nato blir en aktiv part i krigen, og at det blir en storkrig mellom Russland og Nato?

– Jeg tror ikke det, men det er selvfølgelig det Putin ønsker at vi skal tro. Og at enigheten i Nato skal sprekke opp nettopp i frykten om at dette skal bli en krig mellom Russland og Vesten.

Les også: Ryktene svirrer om Putin: – Han sitter i en bunker

Diesen mener Russland har så mye å tape på en slik storkrig, at han ikke tror den trusselen er reell.

– Men det er klart det er veldig farlig hvis Putin ikke tror at Vesten mener alvor. Og det skal vi tenke litt på når vi vurderer om vi skal gi ukrainerne disse våpnene. Hvis vi lar Russland vinne, som egentlig er alternativet, da blir det virkelig farlig å være Vesten.

Diesen mener det vil oppfattes som en slags invitasjon for Putin.

– Det vil være en klar invitasjon til Putin om at hans oppfatning av Vesten er den riktige. Nemlig at vesten er feige, svake, dekadente, og at de ikke tør.

– Og det er en klar invitasjon når han er ferdig med Ukraina, til å gå videre til Baltikum eller et annet sted. Så når vi vurderer faren ved å trappe opp støtten i Ukraina skal vi ikke bare vurdere den, men vi skal vurdere alternativet, som er faren ved å la russerne vinne.