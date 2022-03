Hevder ukrainere blir holdt som gisler i Russland: – Omhyggelig forberedt

Ukraina anklager Kreml for å ha tvunget hundretusener av ukrainere over grensen til Russland.

402.000 personer, inkludert 84.000 barn, har mot deres vilje blitt fraktet over grensen og inn i Russland.

Det hevder Ukrainas menneskerettighetskommissær, Lyudmyla Denisova, ifølge nyhetsbyrået AP.

Denisova sier også at noen av ukrainerne blir holdt som gisler i Russland i forsøk på å tvinge den ukrainske regjeringen til å overgi seg.

General og Norges tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, mener dette er en kjent russisk taktikk. Han peker på at det ble gjort i stor skala i de baltiske republikkene etter andre verdenskrig.

– Dette er gjenkjennelig på den måten at russerne fjerner store grupper av mennesker, delvis nøkkelpersoner som de anser å være farlige eller potensielt brysomme. Og dem kan de enten rett og slett eliminere eller ta som gisler.

TIDLIGERE FORSVARSSJEF: Sverre Diesen mener russerne har en klar strategi. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Skaffet seg oversikt

Diesen mener det å holde gisler er noe russerne gjør for å holde orden.

– Fordi det er personer som nyter stor anseelse i lokalsamfunnet, og som da kan brukes som gisler for befolkningens oppførsel, slik at den er i tråd med okkupasjonsmaktens ønske.

– Hva tror du er strategien her?

– Jeg tror det er en kombinasjon, og dette har man sikkert også ganske omhyggelig forberedt ved å skaffe seg oversikt over hvem man vil fjerne når man har fått militær kontroll over området.

VIL KOMME SEG BORT: Her står evakuerte i kø for å komme seg ut av den beleirede byen Mariupol, sør i Ukraina, torsdag. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters

Den russiske versjonen

Kreml har oppgitt nærmest identiske tall på hvor mange sivile som har blitt forflyttet fra Ukraina til Russland, men hevder på sin side at de ønsket å dra, ifølge AP.

Den russiske offiseren Mikhail Mizintsev har oppgitt at 384.000 mennesker, deriblant 80.000 barn, ble evakuert fra de separatistkontrollerte fylkene Donetsk og Luhansk til Russland i begynnelsen av invasjonen.

I de separatistkontrollerte fylkene Donetsk og Luhansk snakker mange russisk og har et tett bånd til Moskva.

Generaloberst Mikhail Mizintsev har sagt til statskontrollerte Tass at innbyggerne som har flyktet blir tilbudt profesjonell medisinsk og psykologisk hjelp.

– Når de forstår at de er trygge, forteller innbyggerne som er reddet ut av Mariupol åpent om grusomhetene og ydmykelsene mot forsvarsløse eldre mennesker, kvinner og barn, sier han til Tass.

– Blir satt i «filtreringsleire»

Blant de hundretusen tvangsflyttede skal minst 6000 mennesker være tatt fra den beleirede havnebyen Mariupol, ifølge utenriksdepartementet i Kyiv.

Ukrainas menneskerettighetskommissær Denisova forteller blant annet om en 92 år gammel kvinne, som ble tatt fra havnebyen mot sin vilje, og forflyttet til Taganrog sør i Russland.

Myndighetene i Mariupol har omtalt deporteringene i en rekke meldinger på den krypterte meldingstjenesten Telegram.

LETER ETTER TRYGGHET: En ukrainer forlater Mariupol med bagasjen sin på en supermarkedstralle. Han er på vei til områder kontrollert av russiskvennlige separatister øst i Ukraina. Foto: Alexei Alexandrov / AP Photo

De hevder at innbyggerne først blir tatt med til såkalte «filtreringsleire», hvor deres ukrainske pass blir konfiskert og mobiltelefonene deres undersøkt. Deretter skal de bli sendt videre til ulike fjerntliggende og fattige områder i Russland.

«De får utstedt en papirlapp som ikke har noen juridisk vekt eller er anerkjent av noe sted i den siviliserte verden», skriver myndighetene i en av meldingene på Telegram.

De omtaler tvangsflyttingen som kidnapping.

General Sverre Diesen synes det er vanskelig å si noe om hvilke forhold de sivile som er deportert nå lever under.

– Det er det veldig vanskelig å ha noen formening om uten å ha noen uavhengige kilder på det. Det vi kan si er at de ganske sikkert ikke er særlig behagelige eller bekvemme, sier han.

BELEIRET: Sivile til fots og russiske styrker i pansrede kjøretøy som patruljerer gatene i Mariupol 24. mars. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters

Hevder Ukraina har tapt krigen

Det ukrainske Utenriksdepartementet har også anklaget russiske styrker for å ha beslaglagt ID-papirer fra 15.000 mennesker i en del av Mariupol som er under russisk kontroll.

Noen av de tvangsflyttede risikerer å bli sendt helt til øya Sakhalin i Stillehavet, hevder ukrainsk etterretning. Noen av de som har blitt relokalisert skal ha fått tilbud om arbeid mot å bli værende i minst to år.

Guvernøren i Dontesk, Pavlo Kyrylenko, sier at innbyggerne i Mariupol ikke har hatt tilgang til informasjon om krigen, og at russerne har foret dem med falske påstander om ukrainske nederlag for å overtale dem til å flytte til Russland.

– Russiske løgner kan ha påvirket de som har vært under beleiring, sier han, ifølge AP.

KYIV: Ukrainske soldater har tatt stilling flere steder i Kyiv, her fra sentrum av den ukrainske hovedstaden. Særlig den siste tiden har motstanden først frem. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Nekter å gi opp

Krigen er på vei inn i sin andre måned, og begge sider har lidd store tap.

De siste dagene har det kommet mange meldinger om at det russiske offensiven har stoppet opp, og at den ukrainske hæren har klart å ta tilbake flere landsbyer og forsvarsstillinger rundt hovedstaden Kyiv.

Den ukrainske presidenten holder stand i hovedstaden, og kampmoralen høy.

– For hver dag vi forsvarer, kommer vi nærmere freden som vi sårt trenger. Vi kan ikke stoppe for et minutt engang, for hvert minutt vil kunne avgjøre vår skjebne, vår fremtid, hvor vi lever, sa den ukrainske presidenten i en oppdatering på Telegram natt til fredag.