Norwegian gjenåpner direkteruter til Alicante og Malaga

Det opplyser flyselskapet i en pressemelding.

– Vi er svært glade for å være tilbake og gjenåpne rutene fra Torp til Malaga og Alicante. Nå sikrer vi at våre passasjerer har et godt tilbud til de mest populære feriedestinasjonene i Spania, og vi gleder oss til å ønske våre mange lojale kunder i regionen velkommen om bord igjen, sier Magnus Thome Maursund, som er konserndirektør for nettverk, prising og planlegging i Norwegian.

De siste to årene har ikke flyselskapet tilbudt direkteturer til disse destinasjonene grunnet pandemien.

– De siste to årene har vært tøffe for alle i luftfarten så nå gleder vi oss til å kunne ønske Norwegian hjertelig velkommen tilbake til Sandefjord og Torp, sier Tine Kleive-Mathisen, som er markedssjef ved Sandefjord lufthavn Torp.

Hun sier at rutene til Alicante og Malaga er svært populære og det er mange som har ventet på muligheten til å fly med Norwegian fra lufthavnen.

Ifølge Norwegian gjenopptas ruten til Alicante fra 27. mars, og til Malaga fra 28. mars.