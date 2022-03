Liv Ullmann hylles i Hollywood: – Jeg er kjempestolt

For første gang noensinne blir en nordmann tildelt Æres-Oscar. – Jeg er kjempestolt, sier Liv Ullmann.

– Jeg er stolt. Jeg er kjempestolt. Nå skal jeg være helt ærlig, sa Ullmann da hun torsdag kveld ankom en mottakelse Norsk filminstitutt arrangerte for å hedre den norske filmstjernen i Hollywood.

Anledningen er at hun fredag får Æres-Oscar som første nordmann noensinne, og for første gang siden Greta Garbo går prisen til en person fra Norden.

Blant tidligere vinnere av den ærefulle Oscar-prisen er legender som Charlie Chaplin, Walt Disney og Orson Welles. Faktisk har kun 17 kvinner tidligere fått prisen siden den først ble delt ut i 1927.

Ullmann er Norges største filmstjerne gjennom tidene og har tidligere vært nominert to ganger til Oscar-priser, men har ikke vunnet. Denne gangen vet hun på forhånd at hun vil få den – hun fikk vite det allerede i fjor sommer.

– Jeg ble så glad med det samme og tenkte nå kommer jeg bare til å gå og le. Men så har jeg blitt nervøs for talen min, sier Ullmann før fredagens seremoni.

Æres-Oscaren deles ut på en egen seremoni, The Governor Awards, som finner sted fredag – altså to dager før selve Oscar-seremonien, hvor den norske filmen «Verdens verste menneske» er nominert i to kategorier.

Ullmann håper at det også kan bli flere norske priser.

– Det hadde også vært kjempegøy, at jeg kommer og får liksom «ja ja, nå får hun få en Oscar». Og så kommer liksom de som er unge og fabelaktige og utrolige skuespillere, og så vinner de for beste utenlandske film, da er vi liksom to – før og etterpå., sier Ullmann.