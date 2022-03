Vist på propagandakanal – dagen etter eksploderte det

TV-reportasjen åpnet med en dronevideo av Orsk, hvor stemmen i bakgrunnen fortalte om hvordan ukrainske styrker hadde forlatt skipet i havnebyen Berdjansk «uten kamp» og med fasilitetene «fullstendig intakt».

Skipet inneholdt våpen, og fra dekk fortalte reporteren at blant annet to store artillerier som nå kunne tar i bruk av russiske styrker, ifølge nyhetskanalen CNN.

– Hensikten med dette skipet er å frakte tropper og tungt utstyr. Det kan bære så mange som 20 stridsvogner eller 40 pansrede personellkjøretøy sammen med hundrevis av tropper, sa reporteren.

Dagen etterpå eksploderte Orsk, og Ukrainas militær har påtatt seg skylden for angrepet.

RØYKER: Røyken stiger etter at krigsskipet Orsk eksploderte i Berdjansk i Ukraina. Foto: AP

Det er fremdeles uklart hvilke våpen som har blitt tatt i bruk.

Flere skip ødelagt

Berdjansk, som ligger like i nærheten av beleirede Mariupol, ble nylig okkupert av russiske styrker.

Ifølge ukrainske myndigheter skal det ukrainske militæret ha ødelagt to skip i tillegg til Orsk.

– En 3000 tonns bensintank ble også ødelagt. Brannen spredte seg til fiendens militære lagringsanlegg. Detaljer om om skadene som ble påført okkupanten er under avklaring, sa de.

Det britiske forsvarsdepartementet har også uttalt at ukrainske styrker skal ha angrepet «mål med høy verdi» i områder okkupert av Russland, inkludert et tankskip og et militært lagringsanlegg i havnebyen.