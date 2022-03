– De burde skamme seg

Wales-Østerrike 2-1

32-åringen ble den store helten da han sendte Wales til playoffinale med to lekre mål. Det første av dem på frispark.

Stjernespilleren feiret vilt og hadde en beskjed til kamera:

Etterpå går spekulasjonene på om den var myntet til spansk presse.

– Nei, jeg trenger ikke å sende noen melding, ærlig, svarer Bale til Sky Sports.

Før han legger til:

– Det er bortkastet tid. Det er vemmelig, og de burde også skamme seg. Jeg lar meg ikke plage. Det er alt.

I oppladningen til kampen ble 32-åringen hengt ut av den Madrid-baserte avisen Marca. Først reagerte de på at han tilsynelatende var i god form på Wales-trening bare dager etter at han måtte stå over El Clásico.

Så kalte de ham «den walisiske parasitten», der budskapet var at han suger penger ut av klubbkassen.

GODE KOMPISER: Gareth Bale og Aaron Ramsey. Foto: REBECCA NADEN

Veteranen tas i forsvar av landslagskompis Aaron Ramsey.

– Det har ikke vært lett for ham, sier den tidligere Arsenal-spilleren, ifølge Wales Online.

– At han kommer og spiller for landet sitt, betyr alt. Du kan se det på måten han spiller. Vi er en veldig god gruppe her, og alle kommer godt overens og jobber hardt for hverandre. Det er ikke noe annerledes for ham. Han kan skape magiske øyeblikk, slik han gjorde i denne kampen. Så vi er takknemlige for å ha ham her, slår han fast.

Bale tok seg helt ut for å hale seieren i land.

– Jeg hadde litt krampe mot slutten, som jeg antar er normalt, men jeg er villig til å gi alt for dette landet, og det gjorde alle i dag, sier Bale.

Nå venter Skottland eller Ukraina i playoffinalen for Wales. Den kampen har foreløpig ikke fått en dato på grunn av krigen.

Bale er på utgående kontrakt i Real Madrid.