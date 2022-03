Renate Reinsve har takket ja til ny filmrolle

Tilbudene har rent inn til skuespiller Renate Reinsve etter suksessen med «Verdens verste menneske». Nå bekrefter hun at en ny rolle er i boks.

– Jeg kan si at jeg har sagt ja til et amerikansk prosjekt. Og at det blir veldig gøy og fint. Men jeg kan ikke si noe om det, sier Reinsve til NTB.

Norges nye superstjerne har fløyet høyt etter at hun i fjor sommer vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle i Cannes for rollen i Oscar-nominerte «Verdens verste menneske».

Reinsve har vært åpen om at det har kommet flere tilbud om nye filmroller, men at hun ikke har kunnet si noe om dem. Nå letter hun altså lite grann på sløret om sitt neste prosjekt, som hun sier vil gjøre henne veldig travel også i tiden framover.

– Jeg har sagt ja og bundet meg til det. Men det er fortsatt ganske nytt.

– Er det svære greier?

– Det er ikke sånn veldig stort. Men det blir en veldig god film, det er jeg mer opptatt av.

– Hva gjorde at du følte at du hadde funnet noe riktig?

– Det er et veldig bra manus, og veldig fine folk som er knyttet til det allerede, sier Reinsve.

– Blir du rik?

– Akkurat den siden av det vet jeg ikke noe om ennå.

Rollen som Julie var Reinsves første hovedrolle, og den har tatt henne verden rundt for å promotere «Verdens verste menneske». Akkurat nå er hun og de andre i crewet i Hollywood i forkant av søndagens Oscar-utdeling, hvor filmen er nominert i to kategorier.