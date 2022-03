Beskylder Russland for å misbruke Sikkerhetsrådet

NEW YORK (TV2): Norges FN-ambassadør er lei av Russlands påstander om kjemiske våpen og «absurde» resolusjonsforslag i Sikkerhetsrådet. Hun sier at hvis Russland vil hjelpe, så kan de stoppe krigføringen i Ukraina.

FNs Sikkerhetsråd har holdt mange hastemøter siden krigen i Ukraina brøt ut, men har ennå ikke klart å komme til enighet fordi Russland truer med å legge ned veto mot enhver resolusjon som holder dem ansvarlig for invasjonen.

Retorikken mellom medlemslandene, spesielt NATO-land og Russland, har spisset seg den siste uken. Russland har kommet med flere beskyldninger mot Ukraina og USA om at de utvikler kjemiske våpen.

– Det mener vi de ikke kan belegge med fakta og det er en type propaganda som er Sikkerhetsrådet uverdig, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul til TV 2.

Norge er et av de ti valgte medlemmene av Sikkerhetsrådet, og sitter der ut året.

Juul mener at selv om Sikkerhetsrådet er fastlåst, kan Norge bruke taletiden til å opprettholde et press på Russland. Men Russland får også taletid, og har den siste tiden bedt presidentskapet om å innkalle til hastemøter for å fremme sine beskyldninger om kjemiske våpen.

– Det er derfor vi har tatt veldig sterkt til ordet mot den misbruken av Sikkerhetsrådet som vi mener at Russland driver med når de kommer med den type påstander, sier Juul.

Russisk resolusjon nedstemt

På onsdag kveld var det knyttet stor spenning rundt hvor mange land som ville støtte Russlands resolusjon i FNs Sikkerhetsråd om den humanitære situasjonen i Ukraina.

Kina, som har fått hard kritikk fra USAs president Joe Biden for å ikke ta avstand fra Russlands invasjon av Ukraina, stemte for resolusjonen.

Men det var ikke nok siden resten av Sikkerhetsrådet avsto fra å stemme, og en resolusjon trenger minst ni stemmer for å bli vedtatt.

– Vi mener at det er helt feil at det landet, i dette tilfellet Russland, som er ansvarlig for de humanitære lidelsene i Ukraina skal fremme en resolusjon som skal ivareta den humanitære situasjonen. Den eneste måten det kan forbedres på er at de stopper krigen, sier Juul til TV 2.

Resolusjonen som Russland la frem ble først kjent forrige uke da den ble sendt rundt til resten av medlemslandene i påvente av en avstemning. Den fikk kritikk fordi den ikke fordømte den russiske invasjonen, og fordi den beskyldte ukrainske myndigheter for å bruke sivile som menneskelige skjold.

FN-ambassadør Juul kalte forslaget «absurd», mens FN-ekspert Richard Gowan ved International Crisis Group sa til TV 2 at Russland forsøkte å legge en felle for resten av Sikkerhetsrådet.

Russlands FN-ambassadør endte med å trekke tilbake forslaget midlertidig før han endelig la den frem for en avstemning på onsdag.

Forhandlinger i Generalforsamlingen

Avstemningen i Sikkerhetsrådet ble også utsatt to ganger i løpet av onsdag, en sjeldenhet siden avstemninger som regel ikke blir ført opp på Sikkerhetsrådets offentlige program før de 15 medlemslandene har forhandlet ferdig på bakrommet.

Juul tror Russland forsøkte å påvirke forhandlingene rundt en resolusjon om humanitær hjelp som Mexico og Frankrike hadde lagt frem for alle FNs 193 medlemsland i FNs Generalforsamling.

– Det er nok en viss taktikkeri bak det, med tanke på at de mener at så lenge Sikkerhetsrådet behandler denne situasjonen, så bør ikke Generalforsamlingen gjøre det samtidig, sier Juul til TV2.

Frankrike og Mexicos resolusjon ble vedtatt med 140 stemmer torsdag ettermiddag norsk tid. I motsetning til resolusjoner i Sikkerhetsrådet så er ikke resolusjoner i Generalforsamlingen bindende under internasjonal lov.