Fiasko-exit for Italia: – Et av de største sjokkene noensinne

Se målet som sjokkerer fotballverden i sammendraget øverst.

Italia-Nord-Makedonia 0-1

Roberto Mancinis lag, som overbeviste stort i sommer og vant EM, ble sensasjonelt slått på hjemmebane av Nord-Makedonia.

Italienerne dominerte kampen, men slapp inn et mål to minutter på overtid.

– Et av de største kvaliksjokkene i Europa noensinne, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

GIGANEDTUR: Her fortviler Domenico Berardi etter en misbrukt mulighet. Foto: Antonio Calanni

Mancini under lupen

Italia vant skuddstatistikken 32-4. Det hadde lite å si all den tid Aleksandr Trajkovski traff perfekt på overtid.

Nå stilles det spørsmål rundt Roberto Mancinis posisjon.

– Kan Mancini overleve dette? Han tok dette laget til EM-tittelen for åtte måneder siden, men nå ryker han altså ut, kommenterer Erik Thorstvedt i TV 2s studio.

Selv er suksessjefen langt nede.

– Akkurat som EM var den beste opplevelsen i livet mitt, var dette den største skuffelsen. Man kan ikke si noe, sånn er fotball. Noen ganger skjer det utrolige, og det skjedde, sier Mancini, ifølge Football Italia.

UNDER PRESS? Roberto Mancini forlenget kontrakten like før EM-triumfen. Nå er situasjonen snudd på hodet. Foto: ALBERTO PIZZOLI

På spørsmål om sin egen fremtid, svarer han:

– Vi får se. Jeg tror alle er for skuffet akkurat nå til å snakke om fremtiden.

Nord-Makedonia er på 67. plass på Fifa-rankingen, 61 plasser bak Italia.

UTE: PSG-stjernen Marco Verratti vil bli savnet av mange under VM. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

– Klart vi er fortvilet

Giorgio Chiellini, en av sommerens store EM-helter, ble byttet inn like før Nord-Makedonias vinnermål. Etter alt å dømme betyr tapet at 37-åringen har spilt sin siste VM-kamp.

– Det er vanskelig å forklare. Jeg synes vi hadde en god kamp, men scoret bare ikke målet. Jeg tror ikke noen kan vi at vi var overmodige. Vi gjorde feil i september, og nå få vi svi for dem. Jeg er stolt over laget mitt og denne gruppen. Det er klart vi er fortvilet, vi er nødt til å starte på nytt, sier Chiellini, ifølge Football Italia.

VM-FARVEL: Giorgio Chiellini og de andre italienerne trøstet hverandre etter sjokkexiten. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Portugal og Sverige videre

Portugal vant sin kamp mot Tyrkia 3-1 og skal møte Nord-Makedonia i finalen om VM-plass. Cristiano Ronaldo og co. ble plutselig satt under hardt press like før full tid, men veteranen Burak Yilmaz blåste straffesparket over. Så gikk Portugal opp til 3-1 på overtid.

Sverige tok seg videre til playoffinale etter ekstraomganger mot Tsjekkia. Nå er Polen siste VM-hinder for söta bror.

Playofffinalene spilles tirsdag kveld. De ser du på TV 2s kanaler.

Wales tok seg videre etter to herlige mål av Gareth Bale. Det avgjørende møtet med vinneren av Skottland-Ukraina er utsatt på grunn av krigen.