Flere kvinner foreslått som kandidater til vervet som ny skipresident

Fredag går den endelige fristen ut for å foreslå kandidater til ny skipresident. En av de som har vært lansert som en sterkt ønsket kandidat er sjefen i Norsk Tipping, Åsne Havnelid (60).

Kvinnen som ledet et svært vellykket Ski-VM i Oslo i 2011, bekrefter overfor TV 2 at hun har fått en forespørsel om å stille til valg.

– Det er svært hyggelig å bli husket på, men det er ikke aktuelt for meg å stille som kandidat, skriver Havnelid i en SMS til TV 2.

Dyrhaug aktuell

Etter det TV 2 erfarer er RBKs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, en annen kvinnelig kandidat som er ønsket av enkelte i skifamilien. Dyrhaug sitter allerede som styremedlem i Skiforbundet.

– Ingen kommentar. Mye fotball nå, skriver Moe Dyrhaug til TV 2, og antyder at hun akkurat nå har mest fokus på Eliteserie-starten om en drøy uke.

KAN VÆRE AKTUELL: Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug. Foto: Fredrik Hagen

Flere kilder TV 2 har vært i kontakt med har også trukket fram tidligere Kollen-sjef Kristin Vestgren Sæverøy som en aktuell kandidat.

I det store bildet virker det som om det aktivt søkes etter kvinner med lederkompetanse for å erstatte Erik Røste som går av i juni.

Det overrasker ikke TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Det er en klar trend i idretten at man ser etter gode kvinnelige ledere. Idretten har vært mannsdominert på ledersiden i alle år. Slik som resten av samfunnet har vært det. Men idretten har ligget mye lenger bak enn den øvrige samfunnsutviklingen på likestilling, sier Finstad Berg.

– Det har vært et uttalt mål i idretten å få flere kvinnelige ledere, så det er en klar trend. Og en svært positiv trend synes jeg.

POSITIV TIL KVINNELIG PRESIDENT: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg tror en kvinnelig skipresident er bedre rustet til å ta tak i likestillingsutfordringer. Foto: Erik Edland / TV 2

Innstilling i mai

Finstad Berg mener en kvinnelig leder i Skiforbundet vil være bedre skikket til å ta tak i høyst aktuelle likestillingskamper rundt for eksempel de kvinnelige skihopperne.

– Som kvinne vil du ha med deg en helt annen bevissthet rundt dette. En mann vil selvsagt ha en teoretisk forståelse av ting. Men det er forskjell på å ha gått i skoene selv, enn bare å ha sett dem gjennom butikkvinduet.

Hvis det skulle ende opp med en kvinnelig skipresident, mener TV 2s kommentator at det vil ha et historisk sus.

– Det vil være en milepæl hvis vi ender opp med å ha kvinnelig president i Idrettsforbundet, Fotballforbundet og Skiforbundet samtidig. Det vil sende et tydelig signal om at det er plass til kvinner som har ambisjoner i idretten.

– Det er også bra at man ikke bare sitter og venter på at disse kvinnene skal dukke opp. Det er naturlig at man også går aktivt ut og søker etter gode kvinnelige kandidater, avslutter Finstad Berg.

Leder i valgkomiteen Sverre Seeberg ønsker ikke kommentere prosessen rundt nominasjonen av ny president i Skiforbundet. Men har bekreftet overfor TV 2 at det trolig foreligger en endelig innstilling fra valgkomiteen i mai.

Skitinget er berammet til andre helgen i juni.