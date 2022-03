Livredde for at russiske bomber rammer dem når som helst

Havnebyen Odesa bader i vårsol. Gater og parker er fulle av mennesker, som stort sett har holdt seg innendørs helt siden krigen startet i Ukraina.

– Vi går sjeldent ut. Men på grunn av dette deilige været valgte vi å ta en liten tur i parken, sier Natalya til TV 2.

Hun og mannen har som så mange andre tatt med seg minstemann, Nicole, ut.

Når man beveger seg rundt i deler av byen får man nesten følelsen av at alt er som normalt. Men vi forstår fort at det er bare er på overflaten.

For så snart vi spør mennesker om hvordan de har det, viser det seg at alle vi møter er svært preget.

Forsøker å leve

På en benk i en av parkene vi besøker, treffer vi Alex. Han har jobbet på cruiseskip og forteller oss at han har vært flere ganger i Norge. Nå kan han ikke forlate Ukraina lenger. Det er forbudt for stridsdyktige menn mellom 18 og 60 år.

Han er fanget i sitt eget land der krigen raser, men sammen med kjæresten og gode venner forsøker de så godt de kan å gjøre det beste ut av situasjonen.

– Det kan skje noe når som helst også i byen vår. Så vi prøver å ha en tilnærmet normal hverdag, samme som i går, samme som i morgen, sier Alex, før han tar et dypt pust. Tårene er i ferd med å komme, men han fortsetter:

– Du kan ikke stanse livet ditt.

Turde ikke å gå ut av bomberommet i kjelleren på to uker

I parken, ved en liten kaffekiosk, henger 32 år gamle Tatjana og datteren hennes, Anna. Også de er ute og nyter det deilige vårværet.

– Vi begynte å gå noen småturer for noen dager siden. Før det gikk vi ikke ut i det hele tatt. I dag er det varmt, været er fint. Barna er lei av å sitte hjemme og gjemme seg i bomberommet. De vil ut og leke, forteller Tatjana.

LIVREDDE: Tatjana og datteren Anna (11) satt mye i bomberom de to første ukene av krigen. Nå tør de gå ut i parken. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2



I parken møtes venner og kjente. Alle har mye å prate om, for de fleste har vært isolert i lang tid etter den russiske invasjonen startet.

– De første to ukene av krigen var vi så redde at vi bodde i bomberommet hele tiden, forteller Tatjana oss.

Har bygget festningsverk inne i byen

Rett nedenfor parken ligger byens mest populære handlegater. Der er det folketomt nå. Handlegaten har sammen med et stort området blitt sperret av. Og ukrainske militæret har sammen med frivillige bygget barrikader for å hindre en eventuell russisk bakkeoffensiv mot byen.



– Hvis russerne rykker inn mot byen vil vi barrikadere oss her og kjempe mot dem til siste mann, forteller en av de frivillige vi møter.

En representant for det ukrainske militæret følger oss rundt inne i området. Vi får klare instrukser om hva vi får filme og ikke filme. Vi ser tydelig hvordan de ukrainske styrkene forbereder seg på gatekamper.

Også gateskiltene er dekket til. Det er gjort over hele byen for gjøre det vanskeligere for de russiske styrkene å orientere seg hvis de kommer inn i byen.

I dette området slippes kun de som bor her inn. Noen få kafeer og butikker holdes åpen for å sørge for at de frivillige og soldatene får i seg mat og drikke.

Bor i kjelleren på cocktailbaren

Utenfor en bar sitter Elizabeth og koser med en katt. Hun er daglig leder for baren. Etter krigen startet flyttet hun rett og slett inn der.

– Her har vi en kjeller som vi kan være trygge i, forteller hun oss.

Elizabeth er tydelig redd og preget.

– Det er en skremmende situasjon. Det er skummelt. Vi har aldri opplevd noe sånn før, og jeg kan rett og slett ikke tro at det skjer.

Frykter angrepet kommer når som helst

Odesa, eller Svartehavets juvel som byen gjerne kalles, er strategisk viktig. Det er Ukrainas tredje største by. Det mange frykter er at russerne ønsker å ta havnebyen i et forsøk på å få kontroll over hele Svartehavs-kysten.

ODESA: Tatyana forventer at krigen også vil komme til hjembyen hennes, Odesa. Foto: TV 2

Hver dag kan flyalarmen høres her. Og helt siden krigen startet har innbyggerne fryktet at et storstilt angrep kan komme når som helst.

– Når vi hører flyalarmen, løper vi i bomberommene. For hvordan kan vi ikke forvente at russerne skal bombe oss, når vi ser hva som skjer i Mariupol og Kyiv, sier Tatyana.