Han hadde ikke noe valg

Derfor er det klokt av Jens Stoltenberg å si fra seg jobben som sentralbanksjef. Det vil ikke være heldig for Norges Bank og Oljefondet å skulle ha en årelang periode med vikar(er) i rollen som sentralbanksjef. Det var smart av Finansdepartementet å be flere kvalifiserte kandidater om å søke jobben.

Ida Wolden Bache har allerede vært gjennom hele ansettelsesprosessen og trer sømløst inn i jobben. Hun har allerede tiltrådt som fungerende sentralbanksjef og holdt sitt første rentemøte som Norges Banks øverste sjef samme dag som Jens Stoltenberg altså sa fra seg jobben.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud. Foto: Per Haugen / TV 2

I realiteten er Stoltenberg nå Nato-sjef på ubestemt tid. Han vil ikke gå av før den sikkerhetspolitiske situasjonen på en eller annen måte stabiliserer seg. Dette handler om mer enn den brutale invasjonskrigen av Ukraina.

Vi er inne i en svært usikker tid. Det er ikke mulig å spå hvordan verden ser ut om et år, men den verdensorden som vi kjenner vil være forandret.

Det betyr at Stoltenberg ikke bare kan sette seg på flyet hjem til Oslo den dagen det signeres en eventuell fredsavtale mellom Putin og Zelensky.

NATO er ingen aktør eller deltager i selve krigen. Men det er en vibrerende sikkerhetspolitisk spenning mellom Russland og vesten. Jeg trodde aldri at jeg skulle kjenne på en reell frykt for atomkrig igjen. Men vi som var barn på 80-tallet kjenner nå litt på den angsten for verdenskrig og atomutslettelse som vi gjorde den gang den kalde krigen var på sitt kaldeste.

Jeg gjør i hvert fall det.

I en slik situasjon er det helt avgjørende for Nato-alliansens 30 medlemsland å stå sammen og snakke med én tydelig stemme, både for å holde presset oppe mot Russland, men også for å opprettholde samholdet i alliansen og ikke minst unngå situasjoner som kan føre til at Nato vikles inn i væpnet konflikt.

Det foregår nå en brutal og dødelig krig på grensen til flere Nato-land. Det er ikke mye som skal til for at Nato-solidariteten eller tilliten til Natos avskrekkingspolitikk blir satt på en alvorlig prøve.

Natos stemme utad har de siste åtte årene tilhørt Jens Stoltenberg. Ingen andre enn han uttaler seg på vegne av Nato. Generalsekretæren er hverken general eller sekretær. Posisjonen er en lederjobb. Den har også endret karakter i løpet av de siste tiårene.

Fra å ha et noe mer byråkratisk eller sekretær-aktig slør over seg, har rollen som generalsekretær blitt stadig mer synlig og tydelig som alliansens lederskikkelse. Det er ikke minst et resultat av at Stoltenberg og hans forgjenger begge har hatt lang erfaring som statsministre.



Det å velge en generalsekretær blant tidligere statsledere, gir automatisk posisjonen en helt annen pondus. Nå er det ikke Stoltenberg som bestemmer i Nato, men han er Natos stemme utad. Han har også stor innflytelse på hvilke saker og temaer som skal på agendaen i alliansens ulike toppmøter.

Gjennom sine mange tiår på den globale storpolitiske arenaen, har Stoltenberg også opparbeidet seg et enormt nettverk. Han omtales som en person med gode sosiale egenskaper og kommer godt over ens med de fleste, også andre statsledere.



Det er helt uvurderlige egenskaper for Nato, som gjennom disse åtte årene har stått oppe i svært krevende situasjoner og interne spenninger, blant annet når det gjelder forholdet mellom Tyrkia og andre medlemsland og ikke minst gjennom å håndtere den totalt uforutsigbare Donald Trump som president i Natos suverent mektigste medlemsland gjennom fire lange år.

Et skifte av generalsekretær i en så spent situasjon ville vært svært krevende og ville også bli brukt av Kremls propagandaapparat i et forsøk på å svekke Nato og vesten. Ikke at det i seg selv gir stor grunn til bekymring.



Men totalt sett peker alt i retning av at det er helt riktig at Jens Stoltenberg blir i Brussel fremover, at han ikke sitter på oppsigelse med ny jobb på vent hjemme i Norge.