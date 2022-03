Biden: Nato har aldri vært mer samlet enn nå

USAs president, Joe Biden, sier at Nato aldri tidligere har stått mer samlet enn nå. – Vi står samlet og holder Russland ansvarlig for denne brutale krigen.

Torsdag ettermiddag holdt USAs president Joe Biden en pressekonferanse om krigen i Ukraina, etter å ha deltatt på toppmøtet i både Nato og G7.

På pressekonferansen sa Biden blant annet at Nato aldri noen gang har vært mer samlet enn nå.

– Brutal krig

– Nato-lederne møttes i dag, på dagen én måned siden Russlands invasjon av Ukraina, for å gjenta vår støtte til det ukrainske folket og vår enighet om å stå samlet om å holde Russland ansvarlig for denne brutale krigen, sier Biden.

Biden sa også at de fortsatt vil støtte president Zelenskyj og hans regjering med betydelige og økende mengder sikkerhetshjelp, for å bekjempe russisk aggresjon.

PRESIDENT: JOE BIDEN. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

– USA har forpliktet seg til å bidra med to milliarder dollar i våpen og utstyr, en milliard til humanitær bistand, samt at vi har forpliktet oss til å ta i mot 100.000 ukrainske flyktninger, sier den amerikanske presidenten.

Russland ut av G20

Under pressekonferansen tok Biden også til orde for å kaste Russland ut av G20.

Biden ble også spurt om hva Nato vil gjøre dersom Russland tar i bruk kjemiske våpen i Ukraina.

– Vi vil svare avhengig av måten de blir brukt på. Men det vil vi ta da, dersom det eventuelt skjer, svarte presidenten.

– Påfører Russland mer smerte

Under pressekonferansen snakket Biden også mye om sanksjonene som Vesten påfører Russland.

USAs president tror ikke sanksjonene vil føre til at Putin endrer kurs eller vil føre til en snarlig stans av krigen.

– Sanksjoner avskrekker aldri, sa Biden.

Han var klar på at målet med sanksjonene er å sakte, men sikkert påføre Russland mer smerte.

– Det er grunnen til at jeg i dag ba Nato-møte om at vi fortsetter å stå samlet og gjør det vi nå gjør. Ikke bare neste måned eller måneden etter, men resten av året. Det vil stoppe Putin.

Klar tale til Kina

Biden fikk også spørsmål om hva han tenker dersom Kina bistår Russland i krigen.

Presidenten sa da at han hadde en samtale med president Xi Jinping for en uke siden der Biden hadde gjort det klart for Jinping at det ville få konsekvenser dersom Kina hjelper Russland.

– Jeg truet ikke med noe, men jeg gjorde det klart for ham at han setter mye på spill ved å støtte Russland, sa Biden.