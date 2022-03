– Den viktigste oppgaven i mitt liv

Jens Stoltenberg møtte torsdag kveld norsk presse for å fortelle om hans valg om å forbli i Brussel i ytterligere en periode.

– Det er fordi jeg opplever at det er riktig å være fullt og helt konsentert om mine oppgaver i Nato. Vi har en brutal krig gående på den fjerde uka. Vi ser lidelser og drap av sivile som vi ikke har sett siden andre verdenskrig. Dette vil få langvarige konsekvenser for vår sikkerhet, og hva Nato skal gjøre, sier Stoltenberg og fortsetter:

– Hvis jeg kan gjøre en forskjell i forhold til den oppgaven, er det det viktigste jeg kan gjøre i mitt liv.

– Hvilke følelser sitter du igjen ved å si fra deg jobben?

– Jeg var veldig motivert for den oppgaven, og derfor søkte jeg jobben. Men det som har skjedd siden utnevnelsen er at det har blitt en krig i Europa som på en varig måte vil endre vår sikkerhet, sier Stoltenberg.

Takket nei flere ganger

Allerede i fjor fikk han spørsmål fra Nato om å fortsette i jobben. Da sa han nei.

– Da var jeg klar for å komme hjem, og ta fatt på en annen viktig oppgave i Norges Bank. Men da Russland invaderte Ukraina, og det på nytt kom oppfordringer om å fortsette, følte jeg at jeg ikke hadde noe annet valg enn å fortsette, sier Stoltenberg.

BEDT OM Å FORTSETTE: Biden ba spesifikt Jens Stoltenberg om å fortsette. Foto: Patrick Semansky

Nato-sjefen sier at han tok beslutningen om å fortsette som generalsekretær for bare noen dager siden.

– Det skyldes at jeg har sagt nei flere ganger. I forrige uke ble det kjent at det ble et ekstraordinært toppmøte, og at Biden kom til Brussel. Da kom det nye forespørsler fra sentrale hovedsteder og sentrale ledere i Nato. Det gjorde at hele situasjonen ble mer akutt, og at det ble behov for å ta stilling til spørsmålet en gang til, sier Stoltenberg.

– Brutalt og alvorlig

Nato-sjefen gjentar at det ikke finnes noen viktigere oppgave enn å trygge freden i Europa.

– Jeg er motivert og klar for å gjøre denne jobben. Det finnes ikke en viktigere oppgave enn å sørge for at krigen i Europa ikke kommer ut av kontroll og blir en full krig mellom Nato og Russland, sier Stoltenberg.

Han understreker at beslutningen om å si ja til Nato, innebar at han måtte si ja til jobben som sentralbanksjef.

– Det å jobbe i Nato er lagarbeid. Vi har fantastiske medarbeidere og flinke folk. Det gir meg styrke og inspirasjon. Det er brutalt og alvorlig, og vi må ikke fortrenge det vi står overfor. Men det gir motivasjon å jobbe med noe som er så viktig. Det gir også inspirasjon å føle den støtten jeg fikk under møtet i dag, sier Stoltenberg.