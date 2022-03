– Krigen fører oss inn i en matkrise uten sidestykke

President Macron frykter at krigen i Ukraina skal føre til hungersnød i en skala vi aldri har sett før.

Torsdag ettermiddag møtte Frankrikes president Emmanuel Macron pressen etter krisetoppmøter i både Nato og G7.

Her utrykte han stor bekymring for at krigen i Ukraina fører til den største hungersnøden vi har sett maken til.

– Vi er på vei inn i en matkrise uten sidestykke, sa Macron.

Han viste til at land i både Nord-Afrika og Midtøsten nå har problemer med å få tak i nok korn som følge av Russlands invasjon.

– Krigen i Ukraina fører til at neste innhøsting blir stanset, noe som vil få enorme konsekvenser, sier Macron.

Macron var tydelig på at EU nå må svare ved å få opp matproduksjonen opp.

Emmanuel Macron svarte også på spørsmål om hvordan Frankrike bidrar i forhold til krigen i Ukraina.

Macron viste da til et kart over Frankrikes bidrag. Han sa også at det franske forsvaret styrker sin tilstedeværelse i Norge, på grunn av situasjonen i Ukraina.

Den franske presidenten sa også at Nato har konkludert med at de vil fortsette å støtte Ukraina, men uten å gå til krig.

Saken oppdateres!