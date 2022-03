Mener Stoltenberg vil gå inn i historiebøkene som Natos viktigste sjef

Da Nato-toppene samlet seg til møte i Brussel torsdag, var Jens Stoltenbergs fremtid som generalsekretær et hett tema.

Etter planen skulle Stoltenberg gå av til sommeren, men på grunn av krigen i Ukraina ytret flere et sterkt ønske om at han skulle forlenge perioden sin.

Under møtet tok USAs president Joe Biden til orde for at Stoltenberg skulle fortsette i sjefsstolen. Forslaget ble møtt med en spontan, stående applaus fra de 30 stats- og regjeringssjefene som var til stede.

– Helt annen skala

Kort tid etter bekreftet Stoltenberg at han takker for støtten, og at han går for ytterligere en periode.

Jens Stoltenberg har altså vært generalsekretær siden 2014, og tok over etter Russlands annektering av Krim.

POPULÆR MANN: Jens Stoltenberg har blitt en svært respektert og populær Nato-sjef. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Den erfaringen, kombinert med blant annet jobben han gjorde da Donald Trump var president i USA, gjør at militærrådgiver ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Per Erik Solli, ikke mener det finnes noen som er bedre rustet til å være Nato-sjef enn Jens Stoltenberg.

– Det vi står overfor nå, og det Nato må gjøre i etterkant av invasjonen, er av en helt annen skala enn i 2014. Det er derfor ingen person som er bedre rustet enn Stoltenberg, sier Solli.

– Svært vanskelig

Militærrådgiveren mener at Stoltenberg i praksis ikke hadde noe valg om å fortsette i jobben.

– Dette er den største sikkerhetspolitiske krisen i Europa siden andre verdenskrig. Når 30 medlemsland ber ham fortsette, er det svært vanskelig, om ikke umulig ikke å fortsette, sier Solli.

I GODT SELSKAP: Torsdag samlet alle Nato-toppene seg til møte i Brussel. Her hilser Stoltenberg på Frankrikes president Emmanuel Macron. USAs president Joe Biden, Storbritannias statsminister Boris Johnson og Tyrkias president Recep Erdogan står ved siden av. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han mener det enstemmige ønsket om at Stoltenberg skulle bli værende, tegner et bilde av en svært respektert Nato-sjef.

– Jeg tror han vil gå inn i historien som en av de viktigste generalsekretærene i Natos historie. Det var vanskelig for Europa i 2014, med det russiske inngrepet i Ukraina og Russlands mer aggressive oppførsel, sier Solli og legger til:

– Men dette som skjer nå i 2022, er antakelig den største utfordringen i Natos historie. Det at han blir bedt enstemmig om å fortsette sier veldig mye om hans posisjon. Han er en bauta som Nato trenger nå.

– Forhindrer tredje verdenskrig

Solli sier det er vanskelig å si noe om forventningene til hvordan krigen vil utvikle seg, nå som Stoltenberg blir bedt om å fortsette.

– Hvis krigen tar slutt i år, vil ikke verden være slik den var før krigen. Vi går inn i et nytt kapitel av Europas historie. Håndteringen av krigen er viktig, men også det som kommer etterpå, sier militærrådgiveren.

VIL HA MER: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har en rekke ganger bedt Nato om mer våpen og militær hjelp. Foto: HANDOUT / AFP / NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gjennom de siste ukene lagt et hardt press på Nato om å bidra mer militært, blant annet ved å innføre en flyforbudssone over Ukraina.

Det har Stoltenberg sagt kontant nei til.

– Stoltenberg er så erfaren at han klarer å stå i mot, og da forhindrer en tredje verdenskrig. Han er en person som klarer å holde hodet kaldt midt oppe i dette, sier Solli.