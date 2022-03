Bale henges ut som parasitt i oppsiktsvekkende angrep

Gareth Bale harseleres med samme dag som han skal spille for sitt potensielt første og siste verdensmesterskap.

Torsdag: Se Wales-Østerrike kl. 20.30 på TV 2 Play.

«Den walisiske parasitten», er tittelen på en spalte publisert i den Madrid-baserte avisen Marca.

Illustrasjonen er Gareth Bale karikert som en mygg, der han suger blod ut av Real Madrids logo.

I teksten anklages han for å suge euro ut av klubbkassen.

– I motsetning til andre av sitt slag, som loppen, lusen eller veggdyret, forårsaker ikke Bale-parasitten kløe eller sykdom hos verten, men ler og gjør narr av den, står det i spalten – ifølge Daily Mail, en av flere britiske medier som gjengir den.

Enda et angrep

SPRUDLET: Marca gjorde avisoppslag ut av dette bildet av Gareth Bale og Joe Rodon. Foto: PAUL CHILDS

32-åringen var ikke med da Real Madrid fikk bank i El Clásico på søndag. Carlo Ancelotti meldte at spilleren ikke følte seg bra etter trening, og at landslaget ville se an om stjernespilleren ville bli spilleklar.

Onsdag gjorde Marca et poeng ut av at Bale tilsynelatende sprudlet på trening med landslaget.

– Det gjør ikke vondt lenger. Bale, som ikke engang så El Clásico på stadion, trener hardt med Wales, lød teksten.

Kantspilleren ble verdens dyreste spiller da han ble solgt til Real Madrid i 2013. De siste årene er han blitt mer og mer upopulær i den spanske hovedstaden.

Bale har vært skadeplaget og ikke levert på banen. Kritikerne har anklaget ham for å bry seg mer om golf enn laget, og de har stilt spørsmål til hans spanskkunnskaper – noe lagkompis Thibaut Courtois senere har motsagt.

Wales-laget vakte oppsikt da de feiret med et flagg med teksten: «Wales. Golf. Madrid. I den rekkefølgen» under EM-kvalifiseringen i 2019.

SLITER: Gareth Bale har bare spilt 267 minutter ligafotball for Real Madrid denne sesongen. Foto: JOSE JORDAN

Usikker fremtid

Bales fremtid er neppe i Real Madrid. Når han fyller 33 år i juli, har kontrakten hans gått ut. Først skal han spille for å ta Wales til sitt første fotball-VM siden Sverige i 1958.

De møter Østerrike i torsdagens semifinale i playoffen. Britiske medier spekulerer på om Bale vil gi seg på landslaget ved tap.

Selv hevder stjernespilleren at han ikke har bestemt seg.

– Jeg har ikke tenkt på noe annet enn denne kampen eller planlagt for noe annet, sier Bale, ifølge The Times.

– Å tenke på fremtiden kan så tvil, antar jeg, hos deg selv, så jeg har ikke tenkt på det. Det er en distraksjon. Jeg har bare fokusert på denne kampen, og hva enn som skjer i fremtiden bestemmer jeg meg for i fremtiden, melder han.

Vinneren av Wales-Østerrike skal møte vinneren i Skottland-Ukraina, en kamp som er utsatt på grunn av krigen.

