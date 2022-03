Amerikanske myndigheter overtar etterforskingen etter flystyrten

Amerikanske myndigheter overtar hovedansvar for etterforskingen etter flyulykken i Beiarn.

Nordland politidistrikt opplyser torsdag at amerikanske myndigheter overtar hovedansvaret for etterforskingen etter flyulykken i forrige uke, hvor et amerikansk fly av typen V-22 Osprey forulykket i Beiarn og hvor fire amerikanske mannskapsmedlemmer omkom.

– Samtykket er gitt etter at amerikanske myndigheter i tråd med NATO SOFA-avtalen tidligere denne uken formelt anmodet om å få overta hovedansvaret, skriver politiet i en pressemelding.

Norsk politi vil fortsatt ha en rolle i etterforskingen, bl.a. ved å bistå amerikanske myndigheter i sin etterforsking.



All etterforsking i Norge må skje i tråd med norsk lovgivning.



Norsk politi opplyser at de også vil, på eget grunnlag, foreta etterforsking for å avklare om noen norske personer eller systemer har hatt noen rolle i tilknytning til ulykken.



Årsaken til at flyet av typen V-22 Osprey styrtet fredag kveld, er ennå ikke kjent.