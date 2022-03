Varslet Wolden Bache om mulig permanent jobb tidligere denne uka

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) svarer etter at Ida Wolden Bache likevel blir ny sentralbanksjef.

Da nyheten om at Jens Stoltenberg trekker seg fra stillingen som sentralbanksjef kom, uttalte finansministeren at han var lei seg for beslutningen.

Til TV 2 sier Slagsvold Vedum at han hadde en avsluttende samtale med Stoltenberg, onsdag kveld.

– Der lå alt til rette for at en forlengelse kom til å skje, og det var da det var i ferd med å lande, sier finansministeren.

– Utrolig viktig

Samtidig sier Vedum at han og Finansdepartementet har hatt kontakt med Ida Wolden Bache om at hun kunne få jobben på permanent basis gjennom hele uka.

– Det var nettopp fordi det ble mer bevegelse rundt hvem som skulle fortsette som generalsekretær i Nato, sier Vedum.

Selv om finansministeren er lei seg for at Stoltenberg glipper som sentralbanksjef, er han glad for at den tidligere statsministeren velger å fortsette som Nato-sjef.

– Å ha et Nato som fungerer når det er krig, er utrolig viktig.

Nekter for andrevalgstempel

Vedum ønsker ikke å svare på hva konkret Norge taper på at Stoltenberg likevel ikke blir sentralbanksjef.

– Vi tjener mye på at han er villig til å ta på seg en av de mest krevende lederjobben som finns, nemlig å være Nato-sjef under en krig. Det er det som er det viktigste, at vi har en Nato-sjef som kan binde alliansen sammen, sier han.

– Var det en risiko å kjøre på med Stoltenberg som sentralbanksjef?

– Det er fire uker siden krigen startet, og verden har endret seg mye i løpet av kort tid. Da må ting endres litt på. Derfor ble det et helt annet press på Stoltenberg de siste ukene, nettopp på grunn av den konflikten vi står overfor.

Finansministeren er imidlertid ikke redd for at Wolden Bache nå blir sett på som et andrevalg.

– Hun er en særdeles dyktig og faglig tung dame, som vil lede Norges Bank på en god måte.