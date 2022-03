Norsk stortalent: – Jeg tror ikke de visste hvem jeg var

For 19-åringen Eskild Bakke Olsen var det aldri et alternativ å dra samme vei som mange av de største norske talentene dro.

Eskild Bakke Olsen er blant de aller største norske ishockeytalentene. Han ble på kort tid en nøkkelspiller for en av Norges beste lag, og talentet har blitt lagt merke til utenfor landegrensene.

At han som 19-åring skulle være en av den norske toppligaens beste spillere, hadde han ikke trodd for få år siden, til tross for at han allerede som 17-åring fikk sin debut for moderklubben Storhamar.

– Det har skjedd en stor forandring med meg, fra å være den lille, litt småtjukke gutten, til dette. Det har vært moro, sier han.

Da flere andre store norske talenter dro til Sverige for å bli best mulig, ble han hjemme. Han hadde egentlig ikke noe valg.

– Det var bestemt

19-åringen er sønn av tidligere Storhamar-spiller Tom Erik Olsen. At også han ble hockeyspiller var ikke tilfeldig.

– Jeg fikk mitt første skøytepar av fatter’n da jeg var ett år gammel. Da jeg var 2 eller 3 år gammel begynte jeg å gå rundt på isen her med skøyter, sier han.

– Det var bestemt at du også skulle spille hockey?

– Ja, det var bestemt. Da jeg var ett år var det også bestemt at jeg skulle ha høyrefatning. Da trasket jeg rundt på julaften med skøyter i stua, svarer Bakke Olsen og gliser.

Han er en hockeynerd. Sammen med faren har han sett utallige kamper.

– Interessen har alltid vært ekstremt stor, sier Storhamar-spilleren.

BLE HJEMME: Eskild Bakke Olsen i aksjon for Storhamar. Han har spilt for klubben på Hamar vest hele sin hockeykarriere. Foto: Christoffer Andersen

Ikke et alternativ

Bakke Olsen kjenner godt flere av de norske talentene som tidlig dro til Sverige for å kunne utvikle seg best mulig.

Det var ikke noe han vurderte.

– Det var aldri et alternativ. Jeg var ganske sent utviklet. Jeg var ikke blant de beste i mitt alderskull. Jeg var ikke dårlig, men jeg var heller ingen toppspiller. For kom den fysiske biten litt senere. Jeg var aldri på tanken om å dra, for meg var det bedre å bli hjemme, sier han.

– Utenlandske klubber lå heller ikke langflate etter din signatur?

– Nei, det gjorde de ikke. Jeg tror ikke de visste hvem jeg var, for å si det sånn, svarer 19-åringen og gliser.

– Et helt sykt øyeblikk

I Storhamar har han blitt lagkamerat med lillebroren sin, Mats.

Han går i brorens fotspor, og denne sesongen har også han vist at han er et stort talent.

– Hvem av dere er det største talentet?

– Det er nok meg. Neida, vi er litt forskjellige. Han har kanskje fått den fysiske biten litt mer gratis. Jeg har jobbet litt hardere for det. Mats er blant annet litt raskere, mens jeg kanskje er bedre på andre ting, svarer Eskild.

De har et veldig tett forhold og har alltid støttet hverandre, både på og utenfor isen. Storebroren er stolt over broren sin og det han har fått til denne sesongen.

6. februar presenterte Mats Bakke Olsen seg for alvor for det norske hockeypublikummet. «Gittergutten» tok ansvar da hans lag lå under hjemme mot serievinner Stavanger Oilers.

– Jeg satt på tribunen og så på kampen. Da han scoret det første målet, spurte jeg om det var Mats som scoret. Hva er det som skjer? Tenkte jeg. Det var et helt sykt øyeblikk. Så ble han matchvinner. Det var et rørende øyeblikk, sier han.

TILBAKE: Eskild Bakke Olsen er glad for å endelig kunne være med i et sluttspill. Foto: Christoffer Andersen

– Blir norgesmestere

For to måneder siden fryktet han at sesongen var over for hans del. På julaften fikk han beskjed om at han hadde fått kyssesyken.

– Det ble litt mørkt i hodet mitt da jeg fikk beskjeden. Jeg fryktet at jeg ville være ute i ett år. En periode var jeg veldig dårlig, sier Bakke Olsen.

Da han fikk tilbake energien og matlysten fikk han tro på at han faktisk kunne rekke sluttspillet.

Bakke Olsen ble frisk langt raskere enn han først fryktet. Nå er han tilbake på isen.

– Det er en deilig følelse, sier han.

– Hvordan var det å komme tilbake?

– Jeg var overfylt med energi. Jeg har blitt holdt litt tilbake av legen, svarer han og smiler.

Den offensive spilleren var med da Storhamar tok seg videre fra kvartfinalene mot Vålerenga.

For han er det en ny opplevelse å spille sluttspill. Som juniorspiller brakk han hånda da det skulle spilles sluttspill. I de to første årene hans som seniorspiller har det blitt avlyst. Bakke Olsen tror Storhamar kan gå hele veien dette sluttspillet.

– Storhamar blir norgesmestere, sier han.