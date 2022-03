Han er Norges nest mest målfarlige spiller

Han har fortalt at han «dunket nedpå to skiver med nugatti» fordi han overhodet ikke forventet å starte, men Kristian Thorstvedt ble plutselig tatt til side og var i startelleveren i Ståle Solbakkens debutkamp mot Gibraltar for ganske nøyaktig ett år siden.



Thorstvedt svarte med å score – og siden har han ikke sett seg tilbake: Genk-spilleren er en av Solbakkens mest betrodde menn.

– Helt ærlig så hadde jeg ikke trodd det her fort ett år siden. Men det viser jo hvor fort ting kan snu i fotball. Hvis man gjør det bra, så blir man belønnet for arbeidet. Det er litt kult å se tilbake på det, sier Thorstvedt.



Riktignok hadde Thorstvedt én landskamp på samvittigheten før Solbakken tok over. 23-åringen var med i den smått absurde kampen for «Nødlandslaget» i november 2020. Siden har han spilt ytterligere ti landskamper.

– Siden din første landskamp, så er det bare Erling Braut Haaland som har flere målpoeng per spilte minutt...

– Det er ikke verst. Det er ikke så lett å slå Erling, så jeg tar en god andreplass der, sier Kristian Thorstvedt – etter å først ha kostet på seg et lite glis.

Opta-tall viser at Thorstvedt med sine tre mål og ene assist står med målpoeng for Norge hvert 145. minutt siden debuten. Erling Braut Haaland er involvert i mål hvert 112. minutt, mens Alexander Sørloth er på tredjeplass med målpoeng hvert 168. minutt i samme periode.

Ståle Solbakken er ikke veldig overrasket over statistikken.

– Hvis du hadde spurt meg før jeg tok over landslaget, så hadde jeg nok blitt litt overrasket. Men da kjente jeg ikke så godt til Kristian. Nå vet jeg at han har gode forutsetninger for å få mange målpoeng, sier Solbakken.

GOD TONE: Kristian Thorstvedt har fått mye tillit av Ståle Solbakken. Midtbanespilleren innrømmer at han knapt hadde våget å håpe på den samme tilliten om han går ett år tilbake i tid. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Selv erkjenner Thorstvedt at tallmaterialet er noe tynt. Likevel tror han det er en spisskompetanse som gjør han viktig for landslaget.

– Jeg føler alltid at jeg har gitt 100 prosent på landslaget uansett om det har vært trening eller kamp. Jeg har levert noen gode kamper, har scoret mål og hatt noen assist. Jeg tror det er en stor del av det, sier Thorstvedt om den personlige oppturen på landslaget det siste året.

Merket det betydde mye

De siste dagene har Kristian Thorstvedt blitt drillet som venstre indreløper i et 4-3-3-system på trening. Sander Berge har virket som hans nærmeste utfordrer i den posisjonen. Med sistnevnte tilbake på landslaget er Thorstvedt forberedt på at konkurransen blir tøffere.

– Sander er en god spiller og har levert godt på landslaget tidligere, men uansett hvem som spiller handler det ikke om meg og han. Det handler om laget, sier Thorstvedt.

Uansett er det liten tvil om at Genk-spilleren er blitt en populær spiller hos landslagssjef Ståle Solbakken.

– Kristian har en herlig innstilling, han har en herlig mentalitet og han er uredd. Han har slitt litt mer i det siste i Genk og hatt noen mindre gode kamper, men for oss har han vært en berikelse, sier Solbakken.

En berikelse håper han også å være i framtiden. I løpet av det siste året har Thorstvedt kjent på kroppen hva det betyr å ikle seg den norske landslagsdrakta.

– Jeg følte jeg fikk en fin tilhørighet da jeg var med på kvaliken i fjor. Jeg merket at dette betydde mye for folk og at det vil være stort å komme seg til et mesterskap. Så er jeg sikker på at alle i gruppa føler samme lyst og har det samme ønsket som meg til å klare det, sier Kristian Thorstvedt.