Ada Hegerberg om Norge-returen: – Skulle ønske det hadde skjedd tidligere

– Det har vært en tanke som har ligget der og «murret» en stund. Det har gått en stund siden sist jeg var på landslaget og mye har skjedd både der og for meg personlig, sier 26-åringen til TV 2.

Hun tar seg en slurk med vann fra et glass mens hun gjør seg klar til en digital prat med TV 2s journalist fra hjemmet sitt i Lyon.

Tidligere samme dag ble nyheten om hennes retur til det norske landslaget bekreftet på landslagets pressekonferanse, fem år etter at hun under dramatiske omstendigheter trakk seg fra landslagsspill på ubestemt tid.

– Den gang var det viktig for meg å flytte fokus over på det jeg synes var viktig og bruke energien min på å prestere. Men tiden går jo. Jeg opplevde å være borte fra fotballen i halvannet år, sier Hegerberg.

Ada Hegerberg stilte opp i et videointervju med TV 2 fra hjemmet sitt i Lyon. Foto: TV 2

– Jeg fikk en påminnelse om hvor fort ting går, hvor mye jeg bare ønsket å spille fotball. Selvfølgelig har det også vært et ønske og et savn om å spille på landslaget som vokste med tiden.

På samme måte som nåværende fotballpresident Lise Klaveness beskriver det, så forteller også Hegerberg at det har vært en lang prosess.

– Det har vært viktig å kunne snakke om utviklingen som har vært. De samtalene, å kunne sitte lenge og diskutere utfordringer i kvinnefotballen med Lise har vært veldig viktig for oss begge. Vi har klart å komme oss dit vi er i dag hvor jeg føler at nå kjennes det riktig å være tilbake, forteller hun.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske at det her hadde skjedd litt tidligere, men samtidig så kommer jeg fra en lang skadeperiode. Jeg har trengt tid for å kunne bygge meg opp igjen. Jeg ønsket å komme tilbake og vite at jeg hadde noe å bidra med, forklarer 26-åringen.

Hun er nå tilbake nærmest i godt gammelt slag for Lyon etter å ha vært ute fra januar 2020 til oktober 2021 etter at korsbåndet røk på trening. Nå renner målene igjen inn for angriperen på banen for Lyon.

Selv om dialogen med tidligere elitedirektør og nå fotballpresident Klaveness var positiv og god, var det også andre som måtte inn i samtalene når comebacket begynte å bli mer og mer reelt.

Landslagssjef Martin Sjögren og kapteinsteam-duoen Caroline Graham Hansen og Maren Mjelde ble tidlig involvert i samtalene med Hegerberg.

– Det var viktig for meg å kunne ta en prat med jentene og selvfølgelig avgjørende å prate med «coachen» før man tar steget inn igjen. Jeg var tidlig på at vi måtte prate sammen, sier Hegerberg.

– Det har gått veldig bra. Samtalene har handlet mye om å respektere hverandre og at vi kommer oss tilbake til et punkt der vi begynner å dra lasset sammen igjen.

– Føler meg velkommen for den jeg er

Under pressekonferansen torsdag morgen erkjente landslagssjef Martin Sjögren at han kunne gjort mye annerledes når han ser tilbake på hendelsene i 2017 der Hegerberg trakk seg ut av landslaget.

26-åringen håper de alle tar lærdom av det som har vært slik at noe lignende ikke skjer igjen.

– At en spiller trekker seg fra et landslag, det er jo ikke sånn det skal være. De tingene som er sagt er sagt og gjort er gjort, men vi glemmer det ikke. Vi må finne balansen mellom å ta stilling til det som har skjedd, men likevel komme oss videre, forteller Hegerberg.

Da hun trakk seg ut av landslaget for for fem år siden, leverte Hegerberg en liste med forbedringspunkter hun mente landslaget og forbundet burde se på.

Men 26-åringen benekter at det noen gang har vært snakk om noen konkrete krav de måtte innfri på for at hun skulle komme tilbake for Norge.

– Det har vært veldig viktig for meg å få et innblikk i hvordan situasjonen ser ut den dag i dag internt, men uten at jeg har på noen som helst måte kommet inn med noen krav. Jeg vet hva jeg kommer med. Jeg vet hvem jeg er og hva jeg kan gi laget. Men det har aldri vært snakk om noen forhandlingskort. Det var det hverken i 2017 og det har det ikke vært i dag heller, sier hun tydelig.

Hun opplever heller ikke at det er noen krav om endring tilbake til henne.

– Jeg føler at jeg er velkommen for den jeg er, at jeg blir tatt for den dama og fotballspilleren jeg er. Det er viktig for at jeg skal bidra med mitt, sier 26-åringen.

– Jeg kommer inn nå med en utrolig «spirit» for å komme inn i laget, finne min plass igjen og bidra på de områdene jeg kan uten å bli satt i noen boks. Jeg vil bare være med hele gjengen og kunne bygge noe med dem, sier Hegerberg.

Klar for tøffe utfordringer: – Vil være bølgedaler

Disse samtalene med Sjögren og kapteinsduoen har vært avgjørende for at partene har funnet tilbake til hverandre. Hegerberg sier at det er en følelse av en slags lettelse over dette.

– Nå kan vi jobbe i lag fremover og det kommer til å komme noen store utfordringer for oss. Det vil være bølgedaler, både positive og tøffere tider. Der må vi være realistiske, sier Hegerberg.

– Derfor må vi vite hvor vi har hverandre, hvor vi står hele tiden slik at vi kan bygge mot store mål, som burde være vårt fokus.

Ada Hegerberg under videointervjuet med TV 2. Foto: TV 2

Allerede på samlingen i april begynner denne jobben. Det er bare i overkant av tre måneder til EM sparkes i gang for Norges del.

Nå er første fokus for Hegerberg å komme inn på samlingen og bidra rundt kampene mot Kosovo og Polen i VM-kvalifiseringen.

Men tankene om EM ligger i bakhodet.

– Vi vet alle at EM, basert på fortid, er en tøff turnering. I 2013 tok vi oss til finale, hvilket var veldig imponerende. I 2017 vet vi alle hvordan det gikk, sier Hegerberg.

– Vi må finne den balansen mellom ambisjon og realisme. Vi må få med oss et helt folk på denne reisen, skape et forventningspress, men det presset må være realistisk. Jeg ser veldig frem til dette – først og fremst bare å komme i gang med jentene, møte dem, ha det gøy og forberede fremtiden, smiler 26-åringen.