Slo erkerival i semifinalen

Magnus Carlsen er klar for finale mot polske Jan-Krzysztof Duda.

Du kan se første finaledag av Champions Chess Tour: Charity Cup på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play fredag fra klokken 17:30.

Magnus Carlsen måtte kjempe med nebb og klør i semifinalen av Champions Chess Tour: Charity Cup, men klarte å kvalifisere seg til finalen over Ding Liren.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg hever spillet når jeg må, sa en fornøyd Carlsen i intervju med TV 2s sjakkstudio.

Remis i fjerde parti var alt Carlsen trengte for å sikre kvalifiseringen. En stor tabbe fra Ding Liren ga deretter nordmannen en andre seier på rad. Dermed var kvalifiseringen et faktum.

Møtte erkerival

Sjakkekspert Jon Ludvig Hammer hadde trukket fram kineseren som Carlsens soleklare rival i turneringen. Han var ikke overrasket over utviklingen i matchen.

– Det er tydelig at dette er en tungvekterduell, kommenterte Hammer i TV 2s sjakkstudio etter to partier uten seirende part.

Magnus Carlsen hadde hvite brikker i første parti. Verdensmesteren startet med et uvanlig åpningstrekk, men Ding spilte fort og virket forberedt.

Etter 14 trekk spilt lå kineseren allerede fem minutter over på klokken, men nordmannens tidsbruk viste seg å være en god investering.

Både prosentene og tiden vendte seg i Carlsens favør, og han endte opp i en stilling med bonde over.

– Magnus kommer til å vinne dette førstepartiet, spådde Jon Ludvig Hammer i TV 2s sjakkstudio.

Verdensmesteren mistet imidlertid fordelen sin i en stilling der begge spillere var under sterkt tidspress. Han måtte til slutt kjempe for å holde stillingen til remis.

Fant «umulig trekk»

Dagens andre parti ble en langtrukket duell mellom de to toppspillerne. Selv med få brikker på brettet var partiet helt åpent, og begge måtte spille helt presist for ikke å havne i problemer. I flere trekk på råd måtte begge spillere finne ett eneste trekk for ikke å stå til tap.

Begge spillere besto motstanderens prøvelser, og partiet endte til slutt med poengdeling.

Brøt gjennom i tredje

Første seier for kvelden kom i tredje parti. Carlsen valgte å benytte seg av en åpning han hadde brukt flere ganger i VM-kampen i 2021. Stillingen ble nok en gang komplisert, men denne gangen presset verdensmesteren hardt for seier.

Selv med bonde under fikk Carlsen gode praktiske sjanser, og Ding måtte til slutt gi tapt til tross for formidabelt forsvarsspill.

– Magnus vinner et av de mest hardtkjempede partiene jeg har sett på lang tid, konkluderte Jon Ludvig Hammer i studio.

Se Jon Ludvig Hammers oppsummering av semifinalen i videoen under.