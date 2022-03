Fikk omsider jobben hun ble vraket til – dette sier Ida Wolden Bache nå

Torsdag kom den overraskende beskjeden om at Nato-sjef Jens Stoltenberg har valgt å trekke seg som sentralbanksjef.

I utgangspunktet skulle han tiltre jobben i høst, men på grunn av krigen mellom Ukraina og Russland ble Stoltenberg bedt om å forlenge sin periode med ytterligere ett år.

– Jeg er takknemlig for tilliten som Natos stats- og regjeringssjefer har vist meg, og vil vie all min oppmerksomhet til å lede alliansen gejnnom denne krevende tiden, skrev Stoltenberg i en uttalelse.

– Spesiell dag

Da regjeringen valgte Stoltenberg som ny sentralbanksjef, betydde det samtidig at de vraket Ida Wolden Bache.

Hun ble imidlertid innstilt til jobben på midlertidig basis. Torsdag presenterte hun sin første renteheving, og noen timer senere ble det klart at hun får jobben på permanent basis.

– Det har vært en spesiell dag. Selv om krigen i Ukraina skaper et alvorlig bakteppe, sier Wolden Bache til TV 2 torsdag ettermiddag.

Norges nye sentralbanksjef understreker at sentralbanksjefer offisielt utnevnes av Kongen i statsråd, men bekrefter at hun torsdag takket ja om å fortsette i rollen.

– Like sterkt

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) opplyste til TV 2 tidligere torsdag at de har hatt kontakt med Wolden Bache om en mulig permanent løsning hele denne uka.

Dette bekrefter også Wolden Bache.

Videre forklarer hun at hun opprinnelig søkte stillingen på grunn av sitt sterke engasjement for Norges Bank, de dyktige medarbeiderne og Norges Banks samfunnsoppdrag.

TAKKET JA: Ida Wolden Bache sier det aldri var aktuelt å takke nei. Foto: Per Haugen / TV2

– Det engasjementet er like sterkt i dag, sier hun til TV 2.

Wolden Bache understreker at det aldri var aktuelt å takke nei. Samtidig sier hun at hun og Norges Bank har stor respekt for beslutningen Stoltenberg har tatt.

– Særlig i lys av hans meget viktige oppgave som generalsekretær i Nato.