Av de 150.000 russiske soldatene som ble satt inn i invasjonen, anslår Pentagon at cirka ti prosent har blitt drept eller skadd i kampene.

Det kan bety at de russiske tapene har nådd et kritisk nivå, noe få kunne forutsett for én måned siden.

– Hva forklarer styrken deres?

– Alle er overrasket over hvordan vi klarer å slå tilbake en av verdens sterkeste militære styrker. Soldatene våre har vist vilje og kampånd, sier ordfører i Kyiv, Vitalij Klitsjko, i et eksklusivt intervju med TV 2.

DIGITALT INTERVJU: TV 2s Morten Sandøy intervjuer Kyivs ordfører. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– De kriger for penger

Man antar at russerne hadde planer om å ta kontroll over Ukraina i løpet av noen uker. Nå har krigen vart over en måned, og russiske styrker har lidd store tap. Mange tusen russiske soldater skal være drept.

– Dette er grunnen til manglende russisk suksess, forklarer Klitsjko:

– De kriger for penger. Vi kriger for barna våre. Det er grunnen. Jeg er stolt av å være ukrainer og forsvare landet mitt, sier han.

Han er helt sikker på at Ukraina vil seire til slutt. Han mener russerne ikke har samme motivasjon til å krige og til å miste livet.

– Jeg er mer enn sikker på at vi vil vinne. Vi slåss for prinsippene våre, verdiene våre og barna. Vi er klare for å dø for å forsvare byene våre, sier han.

TRØST: Vitalij Klitsjko trøster en gråtende nabo på en rundtur i byen 18. mars. Foto: Rodrigo Abd / AP / NTB

Kommer med bønn

Den tidligere boksemesteren sier videre at han er takknemlig for alle som støtter Ukraina finansielt, medisinsk og med våpen. Samtidig kommer han med en bønn.

– Vi trenger støtte fra de som har de samme verdiene som vi har. Vi forsvarer ikke bare landet vårt, men vi forsvarer dere også. Vi forsvarer Europas verdier og prinsipper. Vi forsvarer fred i Europa, sier Klitsjko.

Han er kritisk til politikere som støtter Ukraina med ord, men som allikevel ikke ønsker å ødelegge forholdet de har til Russland.

– Du må bestemme deg for om du støtter Ukraina som kjemper for uavhengighet, eller om du støtter den aggressive siden, sier han.

SLUKKER BRANN: En ukrainsk brannmann etterslukker brann ved et lager etter russisk bombeangrep utenfor Kyiv torsdag. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

Han ramser opp ukrainske byer som ikke eksisterer lenger, og er tydelig på hva som skal til for å slå tilbake invasjonen.

– Nøkkelen er å stå sammen bak prinsippene våre. Dette er eneste mulighet til å legge press på Russland og finne en løsning, sier han.

Ukraina er ikke Nato-medlem, og krigen er derfor kun mellom Ukraina og Russland. Nato har avvist å innføre flyforbud over Ukraina, fordi det kan bety en eskalering av krigen til tredje verdenskrig.



Mange natoland har imidlertid bidratt med utstyr og våpen. Klitsjko sier landet desperat trenger mer våpen for å kunne kjempe mot russerne.

Dessuten er det nå også en reell frykt for at Russland skal ta i bruk kjemiske eller biologiske våpen, slik de angivelig gjorde i Syria. Klitsjko sier at han ikke utelukker muligheten for at det samme vil skje i Ukraina.

– Russerne følger ingen regler. Det er mulig. Vi utelukker ingenting, sier han.