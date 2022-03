Renate Reinsve er spent før Oscar-utdelingen

TV 2 møtte den norske delegasjonen som er på plass i Los Angeles i forbindelse med den gjeve Oscar-utdelingen.

– Jeg er skikkelig, skikkelig spent. Jeg har aldri vært inne i moteverden i det hele tatt, og så har jeg blitt det nå det siste året. Så nå er jeg spent på hva folk skal ha på seg og i dag skal jeg prøve kjolen min for første gang, forteller Renate Reinsve til TV 2.

Skuespilleren forteller at det er hemmelig hvordan kjolen ser ut, men kan røpe at den er designet av Louis Vuitton.

– Har du noen drømmer om hvordan den skal se ut?

– Drømmescenarioet er jo å se vakker og kul ut. Er det ikke det? Og i tillegg se ut som man har en hjerne, svarer Reinsve.

Også skuespiller Anders Danielsen Lie er spent før Oscar-utdelingen.

– Det blir kjempespennende. Først og fremst å være på en prisutdeling som er veldig mytologisk. Det er det mest prestisjetunge prisutdelingen i filmbransjen, sier Lie.

Videre forteller Reinsve og Lie at selv om de ikke skulle stikke av med pris under utdelingen, er de takknemlige for å i det hele tatt være nominerte.

– Jeg frykter alltid det verste da, som er å ikke få en pris, sier Lie.

– Jeg tenker vi er nominert og da har man vunnet på en måte. Det er jo helt fantastisk hvis vi vinner, men når jeg blir spurt om hva det er jeg gleder meg til, så er det egentlig bare det å være der. Jeg glemmer at vi også faktisk kan vinne, men jeg håper jo det da, sier Reinsve.

Saken oppdateres fortløpende.

Den norske filmen som Renate Reinsve har hovedrollen i, «Verdens verste menneske», er nominert til to av prisene – «beste originalmanus» og «beste internasjonale film».

Det er Joachim Trier og Eskil Vogt som har skrevet manus, og Trier som har regissert filmen.

For anledningen har den norske delegasjonen flyttet inn i det 1000 kvadratmeter store «Rockstar House», som ligger et steinkast unna Hollywood Boulevard.

Villaen hadde en prislapp på 33 millioner dollar, noe som tilsvarer rundt 293 millioner norske kroner, da det ble solgt i 2018. Den har både svømmebasseng, bar og soverom med panoramautsikt.

Natt til mandag kan du følge Oscar-utdelingen direkte sammen med God kveld Norge på tv2.no.