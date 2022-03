Nå må Kjerkol stoppe opp!

Jeg vil tillate meg å begynne internasjonalt, uten sammenligning med vår situasjon i Oslo, fordi det er viktig å belyse.

Fødeavdelingen i Mariupol er den tredje som er blitt ødelagt i Ukraina siden Russland startet sin invasjon, ifølge FN.

Aina Stenersen er nestleder i bystyregruppen til Frp. Foto: Terje Pedersen

Bilder fra fødeavdelingen av gravide kvinner som ble rammet er grusomme, og viser hvor skjørt livet er, og hvor sårbart det er, og hvor grusom krig er.

Her hjemme er det nå vedtatt at et samlet bystyre ber regjeringen om at fødetilbudet ABC-klinikken ikke legges ned.

Dette kan skje som en konsekvens hvis Ullevål sykehus legges ned i Oslo.

Oslo bystyre har en god tradisjon om å stå sammen i viktige saker, og dette er en av dem. Engasjementet var stort i bystyremøte, og mange kvinnelige politikere og helsebyråden fra Ap i Oslo, gikk på talestolen og snakket glødende for å opprettholde ABC- klinikken.

For noen kvinner er barseloppholdet mer traumatisk enn fødselen, og Norge bør bli et foregangsland for fødende. Ikke en fødeavdeling til bør legges ned.

Mange tusen kvinner har reagert på nyheter om at den jordmorstyrte ABC-enheten legges ned, det ikke er planer for barselhotell, og at målet er at alle friske kvinner med friske barn skal hjem innen 24 timer.

Vakter blir ikke dekket

Nå må helseministeren, Ingvild Kjerkol, stoppe opp. Forskning viser at den helhetlige fødselsomsorgen som tilbys på ABC forebygger fysiske og psykiske skader etter fødsel.

Mange kvinner har fortalt sine fødehistorier, og rost ABC- klinikken.

Det er et krav fra Stortinget om at fødselsomsorgen skal være differensiert, variert og tilpasset den enkelte kvinne.

Det er helt uklart hvordan dette kravet vil ivaretas på de nye sykehusene. Norge mangler nesten 7000 sykepleiere, og i fjor brukte sykehusene rekordmange jordmorvikarer.

Det fører til at mange vakter ikke blir dekket, særlig om sommeren og helligdager.

Det er et problem som må løses med flere utdanningsplasser og bedre lønn, og ABC- klinikken må ikke legges ned.

Rask hjemsendelse av kvinner vil innebære at den kommunale barselomsorgen må styrkes betydelig, og må i så fall følges opp med nok midler til å finansiere eventuelle nye kommunale oppgaver.

Dette er signaler som regjeringen heller ikke har gitt kommunene.

Vi mener at ingen som nylig har født skal tvinges hjem, og utskrivning må avklares med den enkelte.

Barnets behov og foreldrenes trygghet skal være det viktigste. Fødeavdelinger i Oslo må ha nok kapasitet til de fødende og til at mor kan være så lenge som nødvendig på barsel etter fødsel.

La ABC- klinikken leve!

