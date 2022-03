Jens Stoltenberg trekker seg som sentralbanksjef – fortsetter i Nato

Kort tid etter at det ble klart at Stoltenberg fortsetter som generalsekretær i Nato, trakk han seg som sentralbanksjef.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har forståelse for avgjørelsen.

– Jeg skulle selvfølgelig gjerne sett at Jens Stoltenberg ble vår neste sentralbanksjef, men vi står midt i en dramatisk situasjon i Europa og jeg har stor forståelse for at han prioriterer å fortsette i den viktige rollen han har i Nato.

Finansministeren vil så snart som mulig legge frem en innstilling for Kongen i statsråd om å utnevne Ida Wolden Bache som sentralbanksjef for en åremålsperiode på seks år.

– Slipper å være vikar

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn mener først og fremst det er bra for Nato at Stoltenberg fortsetter.

– Det er også bra at han trekker seg som sentralbanksjef. Både i lys av det bråket som var rundt ansettelsen, men også med hensyn til banken nå fremover som får en sjef som kan styre den banken tydelig og slipper å være vikar i lang tid.

Han er glad Norge nå får sin første kvinnelige sentralbanksjef.

– Det er nok et glasstak som blir knust. Nå har vi hatt kvinnelig statsminister og finansminister og høyesterettsjustitiarius. Nå får vi kvinnelig sentralbanksjef. Det er et viktig likestillingssteg, men først og fremst får vi en veldig kompetent sentralbanksjef.

Tidligere finansminister Siv Jensen er glad for at Wolden Bache nå får jobben.

- GLEDELIG: Siv Jensen mener Wolden Bache er godt kvalifisert for sin nye jobb. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det er veldig bra at Ida Wolden Bache nå blir sentralbanksjef. Jeg vil gratulere henne så mye med det, sier Jensen til TV 2

Hun er ikke i tvil om at den nye sentralbanksjefen vil gjøre en god jobb.

– Hun er superkvalifisert, en meget dyktig økonom. I tillegg til at hun har alle kvalifikasjoner er hun Norges første kvinnelig sentralbanksjef. Det er superbra og veldig gledelig.

Jensen tror det er positivt at man nå unngår det hun mener er for tette bånd til regjeringen.

– Stoltenberg hadde klart jobben han, men jeg mente det var prinsipielt betenkelig at han har så tette bånd til regjeringen, sier Jensen.

Støre har respekt for avgjørelsen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener forlengelsen beviser at Stoltenberg har gjort en god jobb.

– Så da president Biden tok til orde for forlengelse i sitt innlegg, så var alle medlemslandene enige. Det synes jeg er vel fortjent. Det var lett for Norge å slutte seg for det.

Støre opplyser til TV 2 at Stoltenberg trakk beslutningen om å trekke seg som sentralbanksjef, torsdag.

– Det er hans egen beslutning å trekke seg fra jobben, og det har jeg respekt for. Norge har en sentralbanksjef, så det kommer til å bli bra, sier statsministeren.

VEL FORTJENT: Jonas Gahr Støre mener anerkjennelsen Stoltenberg har fått er vel fortjent. Her utenfor hovedkvarteret til Nato. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

KrF: – På tide

Partileder Olaug Bollestad (KrF) vil også gratulere Wolden Bache.

– Jeg vil ønske Ida lykke til. Jeg tror hun vil gjøre en kjempegod jobb, sier Bollestad.

Hun synes det skulle «blått bare mangla» at en kvinne nå fikk bekle den mektig sentralbanksjefstillingen.

– Det var på tide, sier KrF-lederen.

Det er finanspolitisk talsperson i Frp Hans Andreas Limi enig i.

– Ida Wolden Bache er godt kvalifisert, så vi føler oss trygge på at hun blir en god sjef for Norges bank

– En vurdering han har tatt

Leder i utenrikskomiteen Ine Eriksen Søreide (H) tar avgjørelsen til Stoltenberg til etterretning.

– Det er en vurdering han har tatt. Nå har han formelt fått forlenget, og da regner jeg med at han vil ha fullt fokus på den jobben, sier hun til TV 2.

Limi mener det er et fornuftig valg av Stoltenberg.

– Det er en veldig god løsning. Det er viktig å beholde Stoltenberg i den situasjonen vi står i.

Også SVs Audun Lysbakken støtter avgjørelsen.

– SV har forståelse for Jens Stoltenbergs beslutning, det er naturlig at han blir sittende i den dramatiske situasjonen Europa er i. Ida Wolden Bache er et godt valg som sentralbanksjef, og vi ønsker henne lykke til i stillingen

Jens Stoltenberg ble utnevnt som sentralbanksjef 4. februar 2022. Han skulle etter planen gå av som generalsekretær i Nato 1. oktober og tiltre som sentralbanksjef rundt 1. desember i år.

Ida Wolden Bache ble beskikket til stillingen som midlertidig sentralbanksjef i perioden fra Øystein Olsen gikk av 1. mars og frem til Stoltenberg skulle tiltre.