Kyivs ordfører til TV 2: – Det er forferdelig. Det er et mareritt

– Når jeg våkner om morgenen, håper jeg alt var en vond drøm, men så åpner jeg øynene, sier Vitalij Klitsjko i et personlig intervju med TV 2.

Den tidligere verdensmester i boksing er borgermester i hovedstaden Kyiv. Han har blitt et sterkt symbol på den ukrainske hovedstadens kamp mot invasjonen.

Klitsjko mener målet til de russiske angriperne er Ukrainas hovedstad. I et eksklusivt intervju med TV 2 forteller han om ansvaret som hviler på skuldrene hans, og hvordan han ser for seg at krigen kan slutte.

– Alle i Ukraina, alle i Europa vil ha slutt på denne meningsløse krigen, sier Klitsjko til TV 2.

Klitsjko har vunnet mange kamper i bokseringen, men han mener få ting kan sammenlignes med kampene som utkjempes nå.

TUNGVEKTSBOKSER: Her er Vitalij Klitsjko under innveiingen under VM i Moskva den 7. september 2012. REUTERS Foto: Maxim Shemetov / Reuters / NTB

– I idretten finnes det klare regler. I denne krigen er det ingen regler. Ingen. Angriperne ødelegger infrastruktur, sivile bygninger og boliger, de kriger mot soldater, men dreper også kvinner og barn, sier han.

– Et mareritt

Han mener president Vladimir Putin bryter alle regler for krig.

– Det er forferdelig. Det er et mareritt, sier ordføreren.

Han får vanskeligheter for å snakke når han blir bedt om å beskrive situasjonen og lidelsene i hjembyen.

– Jeg har mange grufulle bilder. Mange. Drepte folk. Kvinner, barn. Det er vanskelig å beskrive hvor smertefullt det er.

I KRIG: Vitalij Klitsjko og broren Vladimir møter pressen ute i Kyiv onsdag. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

– Hver morgen våkner jeg og håper alt bare var en drøm, men når jeg åpner øynene, skjønner jeg at dette er virkeligheten. En grusom virkelighet, sier han.

Han forteller at det er spesielt vanskelig å se hjelpeløse barn som rammes av krigen.

– Hvordan kan vi beskrive dette for dem? Vi hadde aldri trodd vi skulle få oppleve dette. Det er umulig å beskrive, sier han og rister på hodet i mangel på flere ord.

Klare for å drepe

Det var den russiske presidentens plan å ta den ukrainske hovedstaden innen 72 timer, men fremdeles kjemper ukrainerne med nebb og klør. Nå, én måned etter krigen startet, har ukrainere fremdeles kontroll på hovedstaden.

TRØST: De tidligere bokse-brødrene Vladimir (i forgrunnen) og Vitalij Klitsjko er ute og møter innbyggere i Kyiv 18. mars. I bakgrunnen ser vi Vitalij trøste en gråtende kvinne. Foto: Rodrigo Abd / AP / NTB

Klitsjko har selv militær trening og har lovet å bli i byen og kjempe. Det valget var lett, sier han. Han trekker fram kampviljen blant ukrainerne - også de sivile.

– Det er musikere, skuespillere, leger som kler seg i uniform, bevæpner seg og går ut i gaten, klare for å drepe andre, sier han.

For Klitsjko er det viktig å få fram at den russiske aggresjonen er et angrep på vestlige verdier og livsstil.

– Vi kriger for å forsvare byen, barna, familien og framtiden. For vi vil ikke leve i et diktatur hvor det ikke er menneskerettigheter og frihet, sier han.

HÅP: Vitali Klitschko gratulerer to soldater med ekteskapet som ble inngått i uniformer på gate. Foto: Genya Savilov/AFP

Han mener Putins motiv er å gjenoppbygge imperiet. Klitsjko oppfordrer også Russland til å møtes til forhandlinger for å komme fram til et kompromiss.

– Vi må finne en løsning. Et kompromiss. Vårt eneste ultimatum er at russiske soldater må trekke seg ut av landet.

– Vi vil ikke tilbake til Sovjetunionen, sier han.

Ordføreren takker ydmykt for støtten de opplever å få både fra Norge og andre land. Han sier at Ukraina føler seg som en del av det demokratiske Europa og at støtten betyr enormt mye for dem.

Han ber i likhet med president Zelenskyj om mer hjelp fra Nato til å slå Russland tilbake. Han mener europeere må forstå at Ukrainerne kjemper for hele Europa.

TAKKER: Vitalij Klitsjko snakker med TV 2 fra Kyiv. Han takker gjentatte ganger for all støtte folk viser Ukraina, men sier de trenger flere våpen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Ved sin side har han sin bror Vladimir. De to og teamet deres holder befolkningen og verden for øvrig oppdatert gjennom meldinger og videoer på ulike sosiale medier, blant annet meldingstjenesten Telegram.



Halvparten har flyktet

Minst 264 sivile, inkludert fire barn, er blitt drept i Kyiv siden starten av den russiske invasjonen av Ukraina, opplyser ordføreren torsdag. I tillegg er over 300 personer blitt lagt inn på sykehus med skader, og over 80 bygninger er ødelagt.

BEVÆPNET: Vitalij Klitsjko er selv bevæpnet når han går ut og møter folk i Kyiv. Her på et bilde fra 18. mars. Foto: Sergei Supinsky / AFP / NTB

Før krigen bodde rundt tre millioner mennesker i Kyiv. Omtrent halvparten av innbyggerne har flyktet de siste fire ukene.

– Tror du ukrainere og russere vil ta hverandre i hånden en dag?

– Det er et vanskelig spørsmål. Jeg og broren min er halvt russiske. Vår mor er russisk. Vi har ingenting imot russiske borgere. Men vi ukrainere har mye imot aggressiv russisk politikk fra myndighetene, sier han.

Han mener vi alle har en stor jobb å gjøre med å vekke og opplyse det russiske folk som han mener er «zombifisert» av Putin og av propaganda.

– Akkurat nå er sårene så dype at det er vanskelig å snakke om, sier Klitsjko.