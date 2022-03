Jens Stoltenberg trekker seg – Ida Wolden Bache blir ny sentralbanksjef

Jens Stoltenberg har sagt fra seg stillingen som sentralbanksjef som følge av at han fortsetter som generalsekretær i Nato.

Finansdepartementet vil om kort tid legge frem en innstilling for Kongen i statsråd om utnevnelse av Ida Wolden Bache som sentralbanksjef.

Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Jeg skulle selvfølgelig gjerne sett at Jens Stoltenberg ble vår neste sentralbanksjef, men vi står midt i en dramatisk situasjon i Europa og jeg har stor forståelse for at han prioriterer å fortsette i den viktige rollen han har i Nato, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Jens Stoltenberg bekrefter avgjørelsen overfor TV 2 torsdag.

FORTSETTER I NATO: 4. februar ble Jens Stoltenberg utnevnt til ny sentralbanksjef. 20 dager senere er det klart at det blir Ida Wolden Bache som skal ta over. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Jeg har i dag takket ja til å fortsette som generalsekretær i Nato. Vi står overfor en skjebnetid for europeisk sikkerhet, sier Stoltenberg.

– Jeg er takknemlig for tilliten som Natos stats- og regjeringssjefer har vist meg, og vil vie all min oppmerksomhet til å lede alliansen gejnnom denne krevende tiden. Samtidig har jeg informert Finansdepartementet om at jeg frasier meg stillingen som sentralbanksjef, skriver Stoltenberg i en uttalelse.

Han peker på at Nato trenger en generalsekretær som ikke over lengre tid er på vei til et annet sted, spesielt med tanke på den europeiske sikkerhetssituasjonen som følge av Ukraina-krigen.

Blir ny sentralbanksjef

Finansministeren vil så snart som mulig legge frem en innstilling for Kongen i statsråd om å utnevne Ida Wolden Bache som sentralbanksjef for en åremålsperiode på seks år.

– Det er kort tid siden vi fullførte en grundig ansettelsesprosess hvor Ida Wolden Bache ble vurdert som svært kompetent for stillingen. Hun har allerede fungert som sentralbanksjef i noen uker, og fyller rollen på en god måte. Norge har en utmerket sentralbanksjef i henne, sier finansministeren.

BLIR NY SJEF: Ida Wolden Bache blir ny sentralbanksjef, og innstilles for en periode på seks år. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Finansdepartementet vil om kort tid starte prosessen med å ansette ny visesentralbanksjef, en rolle Ida Wolden Bache hadde før hun tok over som sentralbanksjef da Øystein Olsen gikk av 1. mars 2022.

Takker ja

Ida Wolden Bache vil takke ja til å bli utnevnt som sentralbanksjef for en periode på seks år. Det opplyser Norges Bank i en pressemelding.

– Jeg har i dag bekreftet overfor Finansdepartementet at jeg vil takke ja til å fortsette i stillingen som sentralbanksjef, sier Ida Wolden Bache.

TAKKER JA: Bache fikk først avslag da Stoltenberg fikk jobben. Nå takker hun ja til å ta stillingen likevel. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Bache søkte på stillingen da den ble utlyst i fjor høst.

– Jeg søkte fordi jeg har et sterkt engasjement for Norges Bank, våre dyktige medarbeidere og vårt samfunnsoppdrag. Det engasjementet er like sterkt i dag, sier hun.

– Vi i Norges Bank har stor respekt for den beslutningen Stoltenberg har tatt i lys av de svært viktige oppgavene han har som generalsekretær i Nato, sier Bache.

Snudde grunnet Ukraina-krigen

Jens Stoltenberg ble utnevnt som sentralbanksjef 4. februar 2022. Han skulle etter planen gå av som generalsekretær i Nato 1. oktober og tiltre som sentralbanksjef rundt 1. desember i år.

20 dager senere er det imidlertid klart at Jens Stoltenberg trekker seg fra stillingen som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Nato-landene besluttet å forlenge Stoltenbergs stilling som generalsekretær.

Ida Wolden Bache ble beskikket til stillingen som midlertidig sentralbanksjef i perioden fra Øystein Olsen gikk av 1. mars og frem til Stoltenberg skulle tiltre.