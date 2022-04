Helthjem sier pakken er hentet – dette grepet avslører dem

TV 2 HJELPER DEG: Julianna Weber har flere ganger fått melding fra Helthjem om at de har hentet pakker hjemme hos henne, men så kommer overraskelsen morgenen etter.

Julianna Weber kjøper og selger mye brukt. Derfor har hun brukt Helthjem, tjenesten som benytter seg av avisbud til å hente og levere pakker på døra.

Men den siste tiden har hun hatt mye trøbbel med tjenesten.

– Jeg får beskjed om at pakken er hentet, men så går jeg ut om morgenen og snubler over pakken som fortsatt ligger der, sier hun.

Pakke ble borte

Dette har Weber opplevd flere ganger i løpet av de siste månedene.

– Det sliter jeg litt med å forstå, legger hun til.

Julianna har installert overvåkingskamera utenfor inngangsdøren, for å prøve å løse mysteriet. Slik har hun dokumentasjon på det som skjer.

Se mer i videoen øverst i saken!

Hun har også erfart at pakker er blitt stjålet fra dørmatta hos henne, før budet fra Helthjem har vært der.

På nettsidene til Helthjem står det følgende: «Vi håndterer alle pakker trygt fra A til Å. Skulle uhellet likevel være ute, kan det være godt å vite at pakken er forsikret».

– Jeg skulle sende en pakke med seks leppepomader. Men da jeg gikk ut, så var den borte. Det står faktisk forsikring inkludert, så man er i god tro om at pakken er forsikret, sier Weber.

Lover å ordne opp

Først da TV 2 hjelper deg tar saken, får hun likevel beskjed om at Helthjem vil ta ansvar for pakken som ble stjålet.

– Kommer Julianna til å få erstattet pakken som ble borte?

– Ja, svarer kommunikasjonssjef Marius Husebø-Evensen i Helthjem.

Han understreker at det er svært sjelden med denne type tyveri av pakker, men at de skal tydeliggjøre vilkårene.

– Og når det skjer, skal vi bli flinkere på å utvise skjønn og eventuelt gi erstatning, sier han.

Om pakkene som ikke blir hentet når de skal, sier han dette:

– Vårt mål når vi kommer dit er at vi skal hente pakken. Her må vi gå opp løypa på hva som har skjedd. Det skal ikke skje gjentatte ganger, sier han.

Stort eksperiment

Julianna Weber er ikke alene om å være frustrert over pakkekaos.

TV 2 hjelper deg har den siste tiden fått mange tips fra fortvilte kunder, og da særlig fra kunder av PostNord og Helthjem. I programmet «Jakten på de forsvunne pakkene» settes derfor de to selskapene på prøve.

Sending av pakker har aldri vært billigere, og selskapene lover rask og enkel levering. Men holder de det de lover?

TV 2 hjelper deg har gjennomført en stor undersøkelse for å se hva som skjer med pakkene vi sender. Ti pakker er sendt med Helthjem, og ti med PostNord. I pakkene ligger det en tracker for å kunne følge pakkens reise til enhver tid.

Se hvordan det gikk i «Jakten på de forsvunne pakkene» på TV 2 Play!

Et bur med pakker forsvant

Pakkene er sendt fra ulike steder i landet og til en spesifikk adresse. Mottakerne av pakkene er ikke tilfeldig. Ekteparet Torild og Ole Josef Lybekk bor i Fosser, i Aurskog-Høland, og har hatt flere dårlige erfaringer med PostNord.

– I disse tider skulle jeg prøve å unngå å dra i butikker, og jeg bestilte julegavene på nett. Jeg slo på stortromma og bestilte en del klær til kona mi. Blant annet kjøpte jeg en kjole som jeg gledet meg til å gi henne, forteller Ole Josef Lybekk.

Pakken ble bestilt fra en nettbutikk i god tid før jul og skulle leveres gjennom PostNord. Slik ble det ikke.

– Tanken var god, men pakken kom aldri. Da vi kontaktet PostNord fikk vi vite at et helt bur med pakker hadde havnet på avveie. Om det er barn som ikke har fått julegaven sin på grunn av dette, synes jeg det er helt hjerteskjærende, sier Torild.

PostNord innrømmer overfor TV 2 hjelper deg at pakken er forsvunnet. Paret har fått erstatning fra nettbutikken etter to måneder med purring.

I tillegg til pakken som forsvant, hadde Ole Josef bestilt nok en julegave. Den ble levert til feil utleveringssted, ti mil fra ekteparets bolig.

– Da turte vi ikke gjøre annet enn å sette oss i bilen for å hente pakken selv, sier Ole Josef.

I møte med TV 2 hjelper deg gir PostNord ekteparet Lybekk en kompensasjon for utgifter og tid som har gått med til å hente pakken som var levert til feil utleveringssted.

– Det setter vi stor pris på. Da får vi igjen for tort og svie, og tiden som har gått til å få tak i pakken, sier Ole Josef.

Les også: PostNord-ansatte fortviler – føler seg presset til å bryte loven.

Mistet seks pakker på seks måneder

Bakgrunnen for TV 2 hjelper degs undersøkelse er at det de siste månedene har kommet en rekke tips fra fortvilte kunder. I hovedsak dreier det seg om to selskaper: PostNord og Helthjem.

En av kundene som er svært oppgitt over Helthjem er Kristine Leidland fra Karmøy.

– Jeg og datteren min elsker å finne retroskatter på Tise. Det er ting du ikke kan finne i butikken og som du får til en god pris, sier hun.

Kristine Leidland har handlet mye brukt på nett, men unngår nå levering gjennom Helthjem på grunn av dårlige erfaringer.

– Det siste halvåret har seks pakker forsvunnet på veien. Det er utrolig frustrerende. En forventer at selskapet kan levere, men det klarer de ikke, sier hun.

LOVER BEDRING: Marius Husebø-Evensen i Helthjem sier det er satt inn tiltak. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Leidland har fått erstatning for pakkene som har forsvunnet, men mener dette ikke dekker all tid hun har brukt på å finne produktene, gjøre gode kjøp og kontakte kundeservice.

Etter TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med Helthjem om saken, ankom en av pakkene, fire måneder etter sending.

HeltHjem påpeker at Kristine har vært svært uheldig, og sier de skal rydde opp. De har nå satt inn strakstiltak på flere områder.