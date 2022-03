Slik jobber den norske besetningen under amerikansk kommando

Tirsdag ga regjeringen klarsignal for å utvide oppdraget til den norske fregatten.

– Det er klart at det påvirker oss. Vi tenker grundigere igjennom hvilket ansvar vi har til å være klare til enhver tid.

Besetningen til fregattsjef Iris Fivelstad har landlov. Det er over 30 dager siden de har vært i land, og flere benytter fridagene til å få kjærester på besøk.

TIL KAI: Den greske byen Chania i Hellas har denne uken gjestet rundt 6000 militære da hangarskipet USS «Harry Truman» og KNM «Fridtjof Nansen» lå til kai. Foto: Frode Hoff / TV 2

Fregatten KNM «Fridtjof Nansen» ligger til kai i Souda Bay på Kreta, og rett over bukta ruver det amerikanske hangarskipet USS «Harry Truman». På den greske øya er det nå rundt 6000 soldater og offiserer.

Siden i fjor høst har den norske fregatten vært avgitt til den amerikanske marinen. Avtalen mellom USA og Norge var fire måneder.

Forlenger oppdraget

Til påske skulle KNM «Fridtjof Nansen» lagt til kai hjemme i Bergen, og besetningen skulle få et etterlengtet gjensyn med familie og venner.

Planen var å avslutte oppdraget i norske farvann og delta på vinterøvelsen «Cold Response 2022», men krigen har endret USAs planer.

Besetningen var derfor forberedt på at det kunne komme en henvendelse fra den amerikanske marinen, og fredag 18. mars landet den hos Forsvarsdepartementet:

En offisiell henvendelse fra United States Naval Forces Europe-Africa, hvor USA ber om at den norske fregatten forlenger oppdraget og blir værende under amerikansk kommando.

Tirsdag bekreftet regjeringen – oppdraget til Nansen forlenges ut april.

Foto: Robert Reinlund / TV 2 – Det er et ekstra alvor over oss, sier fregattsjef Fivelstad.

– Samtidig er vi enda mer stolte av det vi gjør. Med dette oppdraget beviser vi at vi er relevante og med på første-elleveren til USS Truman - vi er ikke bare en alliert som kun er med på øvelser og ellers ikke bidrar.

Motivert besetning

– Anmodningen fra US Navy kommer fordi Nansen er blitt en viktig del av det å løse oppdrag rundt hangarskipet, sier sjefen for Sjøforsvaret, Rune Andersen.

Han har denne uken måttet be besetningen på Nansen - på rundt 150 menn og kvinner - om å gi opp fritiden sin for å bli værende i Middelhavet.

FORLENGET OPPDRAG: – US Navy har bedt Nansen forlenge oppdraget i Middelhavet. Det har vi sagt ja til, sier Sjef Sjø, Rune Andersen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Besetningen må nå være lengre ute, men det er de motiverte og innstilte på. Vi kjenner alle på at det er en spesielt situasjon i verden og Europa nå, sier admiral Andersen.

Han forteller at han hadde en god runde med fregattens fartøyledelse og besetningen i forkant av avgjørelsen, og at det per nå ikke er en diskusjon om skipet må stå lengre enn de fire ekstra ukene.

– Hva gjør dette med sikkerheten i norske farvann, fraværet av en fregatt nok en måned?

– Det er et kollektivt ansvar å sikre sikkerheten, både i Middelhavet og i nord. Norge får mye støtte av Nato og de allierte i hverdagen, og da er det naturlig at også vi bidrar der vi kan, sier Andersen.

Krig i Ukraina

Den 4. februar overtok Iris Fivelstad kommandoen på KNM «Fridtjof Nansen» etter fregattsjef Ruben Grepne-Takle. Besetningsbyttet skjedde i Bari i Italia, etter at USA avlyste planen om å sende flåten til Midt-Østen.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa hadde tilspisset seg. Tre uker senere angriper Russland Ukraina.

TIL HAVS: USS «Harry Truman» forlot Souda Bay på Kreta onsdag morgen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Ikke avhengige av land

Regnet slår ned på det våte dekket på fregatten. I besetningen fra Haakonsvern i Bergen - med et snitt på 230 regndager i året - spores et snev av skuffelse at sydenøya Kreta leverer syv grader og regn.

– Aldri har jeg opplevd så mye snø i fjellene, sier en taxisjåfør og rister på hodet.

KULDE: Den siste uken har det vært rekordlave temperaturer på Kreta. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Den største forskjellen er at amerikanerene har betydelige ressurser.

Frode Nakken er liaisonoffiser og Nansens mann på hangarskipet Truman. Han sitter i staben på hangarskipet, og fungerer som bindeledd mellom skipene.

Han deltar på flåtens stridsrytme og møtene amerikanerene har om de daglige oppdateringene på pågående og fremtidige operasjoner.

– Disse ressursene gjør at vi kan være lenge til sjøs og er mindre avhengige av det som skjer på land, sier Nakken.

Slik viser også amerikanerene logistiske muskler og utholdenhet.

– Det styrker tilstedeværelsen, sier Nakken.

Akkurat nå er Nansen det eneste utenlandske skipet i hangarskipsgruppen.

BINDELEDD: Frode Nakken, liaisonoffiser, er KNM «Fridtjof Nansens» bindeledd til Truman. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Nansen er i aller høyeste grad en stor ressurs og amerikanerne setter veldig stor pris på - og gir gode tilbakemeldinger - på den jobben Nansen gjør, understreker Nakken.

Viser forsvarsevne

Hangarskipgruppens kampfly har siden krigens utbrudd deltatt i avskrekking og overvåking av Natos luftrom - fra Romania i syd til Baltikum i nord.

Tilstedeværelsen er like viktig i luften som til sjøs.

JAGERFLY: Dette bildet er tatt utenfor den amerikanske kysten. Om bord i jagerflyet med det norske flagget, sitter Rune Andersen sjef for Sjøforsvaret. I bakgrunnen seiler fregatten KNM «Fridtjof Nansen». Foto: Frode Nakken / Sjøforsvaret

– Tilstedeværelse demonstrerer forsvarsevne og forsvarsvilje. Ved å være fysisk tilstede med øving og trening i et operasjonsområde demonstrerer alliansen vilje og evne til å forsterke allierte interesser, sier Fivelstad.

Hun understreker at tilstedeværelse både bygger terskel mot en aggressor, men også beroliger partnere.

BLIR OPPDATERT: Skipssjef Iris Fivelstad får daglige oppdateringer fra liaisonoffiser Frode Nakken, som er innsatt i staben på Truman. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Dessuten opparbeider man seg situasjonsforståelse og erfaring med det aktuelle området. En fregatt langs kai demonstrerer ingenting.

Tar alvoret inn over seg

Den norske besetningen fortsetter nå som et politisk virkemiddel i alliansen, og tar ordre fra Pentagon.

LANDLOV: Nansen har en besetning på rundt 150 menn og kvinner. Denne uken hadde mange av dem landlov på Kreta etter over 30 dager til sjøs. Foto: Frode Hoff / TV 2

Og selv om KNM «Fridtjof Nansen» alltid er klare for skarpe oppdrag, skal ikke fregatten settes inn i offensive operasjoner uten avklaring fra norske myndigheter.

– Etter at vi kom ned, er det blitt en mer alvorlig situasjon og vi har tatt inn over oss både alvoret og ansvaret i dette, sier sjefsmester på Nansen, Steffen Åsland.

SJEFSMESTER: Steffen Åsland er sjefsmester om bord på KNM Fridtjof Nansen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Han har besetningsansvar - en gruppe med et aldersspenn på 19 til 55 år. Noen av de menige har aldri vært så langt og lenge hjemmefra.

– Men vi har øvd og trent på dette. Det blir ekstra viktig når vi er så tett på, samtidig som det er en ekstra motivasjon for besetningen.

– Det at alt går sømløst viser at vi har et system som fungerer. Og det gir meg trygghet.

Om bord på KNM «Fridtjof Nansen» er også personell fra Luftforsvaret. Hangarskipet USS «Harry Truman» er først og fremst en flyttbar flyplass, med rundt 90 luftfartøy.

– Det er motiverende å se at hele systemet fungerer så godt som det gjør. Dette er en del av den totale beredskapen for Nato, men også for oss hjemme, sier Bjørn Auby, major i Luftforsvaret.

– Kanskje vårt viktigste bidrag

Onsdag stilnet den lille havnebyen på Kreta da flåtens 6000 amerikanske og norske soldater og offiserer igjen mønstret på hangarskipsflåten.

De vet sjeldent hvor de skal fra dag til dag, og har spesialisert seg på å være mobile og uforutsigbare.

HANGARSKIP: USS Truman er et hangarskip i den amerikanske marinen. På bildet forlater det kai på Kreta i Middelhavet. Foto: Frode Hoff / TV 2 Les mer HANGARSKIP: USS Truman er et hangarskip i den amerikanske marinen. På bildet forlater det kai på Kreta i Middelhavet. Foto: Frode Hoff / TV 2 Les mer HANGARSKIP: USS Truman er et hangarskip i den amerikanske marinen. På bildet forlater det kai på Kreta i Middelhavet. Foto: Frode Hoff / TV 2 Les mer DRAR: Den norske fregatten KNM Fridtjof Nansen, forlater øyen Kreta i Middelhavet. Foto: Frode Hoff / TV 2 Les mer

– Jeg er stolt over at forrige besetning og vi har vist at Norges mest avanserte kampsystem er på høyde med allierte kapasiteter, og at Norge har både vilje og evne når det gjelder, sier fregattsjef Fivelstad.

– Vi er med å styrke sikkerheten til våre allierte i sørøst og demonstrere samhold i Nato i en vanskelig tid for Europa. Dette er kanskje det viktigste bidraget til forsvar av Norge - ved siden av bidraget vårt i Litauen.

PÅ SJØEN: Sist besetningen var i land er over 30 dager siden. Da bunkret de i Split i Kroatia. Foto: Marius Villanger / Sjøforsvaret

Øvrige bilder i teksten er tatt av Marius Villanger / Sjøforsvaret.