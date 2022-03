Martin Ødegaards oppgjør: – Det er mye av det som er dumt

Se Norge-Slovakia på TV 2 og Play fra kl. 17.30

Med en iPad i hendene blar Ødegaard gjennom TV 2s utvalgte øyeblikk fra det siste året, det første med Ståle Solbakken som landslagssjef – og en ung drammenser som landslagskaptein.

I solskinnet på Åråsen stadion i Lillestrøm smiler Ødegaard da han ser klippet av Solbakken som offentliggjør ham som den nye kapteinen.

– Jeg husker det godt. Det var et stort øyeblikk. Jeg husker jeg pratet med Ståle litt før det, han spurte meg om jeg hadde lyst. Det hadde jeg selvfølgelig. Det er en stor anerkjennelse, sier Ødegaard.

Han bar bindet for første gang i bortekampen mot Gibraltar den 24. mars 2021.

Det føltes litt rart til å begynne med.

– Automatisk føler man at folk får forventninger og litt sånt. Jeg trengte å la det sette seg litt. Man tenker kanskje litt mer gjennom hva man sier, at folk forventer at du skal si noe. Med tiden føler jeg bare det har blitt mer og mer naturlig, sier Ødegaard.

– Kaotisk

Våren ble vanskelig for Norge. Den første samlingen i Marbella i mars ble overskygget av 0-3-ydmykelsen mot Tyrkia i Málaga.

Ødegaard rynker på pannen etter å ha gjenopplevd de tre baklengsmålene.

– Det var ikke like hyggelig!

Han beskriver Tyrkia-tapet som symbolet på den dårlige starten under Solbakken.

– Vi går ut i matchen og er ikke i nærheten av noen ting. Jeg syntes det var litt overraskende da det skjedde, sier Ødegaard.

Han forklarer:

– Det var bare mange ting som gikk feil, spillere som ikke var i nærheten av nivået vi skal være på, og kollektivt så vi «shaky» ut. Kaotisk, egentlig. Det var en tung start.

Norge fikk bank av Tyrkia

Når han ser tilbake på det, har han et litt annet perspektiv.

– Det er kanskje feil å si, men vi hadde kanskje litt godt av å få den midt i fleisen, sier Ødegaard.

– Vi brukte det veldig bra og lærte mye av det. Det gikk jo på stoltheten vår. Å spille for Norge og tape 3-0 i en sånn kamp, jeg tror det var mange som følte på det. På en måte tror jeg det gjorde oss bedre rustet for det som kommer.

Samlingen i mars fikk en lykkeligere slutt da Norge slo Montenegro 1-0 på bortebane. Mens spillerne reiste tilbake til klubblagene sine, ga denne videoen av Solbakken i garderoben norske fans en følelse av optimisme:

– Sigurd får **** i løpet av sommeren!

– Det gir oss spillerne en giv når du har en trener som prater sånn, og som er så engasjert. Det smitter over, sier Ødegaard.

Seieren over Montenegro var ikke pen, men den viste et norsk lag som kjempet med nebb og klør.

– Helt siden det ble det bare bedre og bedre, føler jeg, sier Ødegaard.

– Jeg ler litt av det, for å være helt ærlig

Men først skulle det spilles privatlandskamper på sommeren, nok en gang i Marbella, og nok en gang havnet Norge – og spesielt landslagskapteinen – i kritikernes søkelys.

Medieoppslagene var en gjenganger i 2021: Kjetil Rekdal kritiserte Ødegaard i VGTVs studio under landskamper, og avisene plukket det opp og omtalte det i ettertid.

Rekdal var særlig krass etter 1-2-tapet mot Hellas i juni. Ståle Solbakken tok senere Ødegaard i forsvar og kalte det «ufint av Rekdal».

– Jeg ler litt av det, for å være helt ærlig. Det er veldig mange som har ment mye om meg helt fra jeg var 15 år. Det begynner å bli syv år siden. Jeg har blitt ganske vant med det. Jeg synes mye av det positive har vært vel positivt til tider, og mye av det negative har vært på grensen til dumt av og til. Du blir litt immun mot det til slutt. Jeg bryr meg ikke, for å være helt ærlig. Folk kan mene hva de vil. Men det er mye av det som er dumt, sier Ødegaard.

– Hva synes du om Rekdal?

– Jeg har ikke noe imot ham. Jeg synes han er fin. Han får si hva han vil, smiler Ødegaard.

Solbakkens Rekdal-stikk: – Det er litt ufint av ham

Han var ikke like lystig da han stilte til pressekonferanse etter det nevnte 1-2-tapet mot Hellas. En alvorstynget Ødegaard ble grillet av den norske pressen etter en alarmerende prestasjon – treningskamp til tross.

– Der og da var jeg ganske langt nede. Det vil jeg si. Man skuffer mange, man leverer ikke, da er det tungt, sier 23-åringen.

Oppgjøret: – Må steppe opp

En samling i bånn var nødvendig. Derfor ble det holdt flere møter i forkant av skjebnekampen mot Nederland i september der det ble tatt kraftig til orde for at landslaget måtte stille høyere krav til hverandre og endre mentalitet.

Stefan Strandberg fortalte til TV 2 at han hadde vært «jævlig hard» mot profilene Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i en alvorsprat om å bli røffere med hverandre på landslaget.

– Stefan er en ledertype. Han er en vi har veldig respekt for, og samtidig en god kompis. Han kan si akkurat det han vil, og han sier det han vil og føler. Vi ble enige om at vi må steppe opp. Det er ikke så mange sjanser man har til å spille mesterskap med landet sitt.

– Jeg har vært jævlig hard med Ødegaard og Haaland

– Var han så jævlig hard mot dere som han skal ha det til?

– Han snakker rett fra levra. Han sier det han tenker. Jeg synes det er helt fint. Jeg føler ikke han har vært knallhard med meg, men han stiller krav, han er ærlig og er en jeg lytter til og respekterer. Han var ærlig og fin med oss, for å si det sånn, sier Ødegaard.

Han forteller at det ble holdt et møte med hele laget de røsket opp i hva som har gått galt tidligere i avgjørende landskamper.

– Jeg føler at ting endret seg litt etter det, at det ble enklere for folk å ta plass og engasjere seg. Folk brydde seg mer.

– Det svir

Det virket å gi umiddelbar uttelling på banen: Norge ga Nederland knallhard kamp på Ullevaal stadion. Haaland scoret åpningsmålet, men Davy Klaassen utlignet før pause.

Så kom øyeblikket som kunne symbolisert starten på et etterlengtet landslagseventyr: Ødegaard førte ballen, Haaland timet løpet sitt, ballen ble servert perfekt foran ham, avslutningen med innsiden av foten var god …

Men ballen traff innsiden av stolpen.

– Det er litt surt. Det må jeg innrømme, sier Ødegaard etter å ha hørt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker beskrive hvor nærme det var for «den gylne kombinasjonen».

STJERNEDUO: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard på trening i Lillestrøm onsdag. Foto: Markus Engås / TV 2

Han innrømmer at han har sett situasjonen i reprise mange ganger. En seier over Nederland ville gitt Norge et helt annet utgangspunkt inn i den avgjørende høsten med innspurt i VM-kvalifiseringen.

– Det svir litt, sier Ødegaard.

– Kombinasjonen mellom deg og Erling er det hele Norge venter på å se. Var det et glimt av det vi kan ha i vente?

– Det er det vi vil få til. Han er klasse å spille med.

– Flere sånne øyeblikk

Den gode kampen mot Nederland ga Norge ny giv. Latvia ble enkelt slått 2-0 på bortebane. Gibraltar ble knust 5-1 på Ullevaal.

Etter uavgjort borte mot Tyrkia slet Norge med å avgjøre hjemmekampen mot Montenegro etter at Mohamed Elyounoussi hadde scoret det første målet etter en halvtime.

Så da «Moi» satte inn sitt andre seks minutter på overtid, tok det fullstendig av.

– Det er det jeg mener med hvor mye det betyr. Du ser hvor mye følelser det er, hvor mye folk har lyst til å lykkes med Norge. Vi har veldig lyst til å gi folk gleden av å se landet sitt i mesterskap, sier Ødegaard.

– Jeg håper vi kan ha flere sånne øyeblikk. Det var deilig, det.

Etter et år med mye kritikk for prestasjonene på landslaget, blant annet på grunn av mangelen på målpoeng, leverte Ødegaard en av sine beste landskamper til tross for at Norge kun klarte 0-0 mot Latvia i den nest siste kampen i VM-kvalifiseringen.

Høydepunktene fra kampen viser at Ødegaard gang på gang satte opp lagkamerater i farlige posisjoner, men det ville seg ikke for Norge.

– Jeg synes jeg gjør en bra kamp, skaper mye og sånt. Men det blir 0-0, vi spiller mot Latvia, liksom. Det er et lag vi skal slå, en kamp vi skal dominere, så det er ikke akkurat en prestasjon jeg lever på den dag i dag. Det kan jeg ikke si, sier Ødegaard.

– Noen gråt, andre var forbannet

Det norske VM-håpet levde i noen dager til etter at Nederland kun klarte 2-2 mot Montenegro, men for tomme tribuner i Rotterdam endte det med 0-2-tap for Ødegaard & Co.

Like etter kampen fortalte Ståle Solbakken at stemningen i garderoben ga ham troen på at Norge kommer til å kvalifisere seg til EM i 2024.

– Han ser hvor mye vi faktisk vil det her, hvor mye vi bryr oss og at det betyr mye, sier Ødegaard og utdyper:

– Folk var langt nede. Noen gråt, andre var forbannet. Folk reagerer forskjellig. Det var mange ulike følelser. Stemningen var mildt sagt laber.

Nå håper han å lede Norge til lystigere tider. Veien dit starter med forberedelser: Fredag tar Norge imot Slovakia til privatlandskamp (på TV 2 fra 17.30) før Armenia kommer på tirsdag.

Deretter er det klart for fire Nations League-kamper i juni.