Vil innføre ny avgift i alle landets klesbutikker

– Jeg føler at kundene blir mer og mer bevisste på det de kjøper, hva produktene er laget av, hvordan de er produsert og kvaliteten på plagget, sier Nadia Jeanette Baltzersen, butikksjef for Match på Storo senter.

Hun jobber i en bransje som i dag etterlater seg et stort klimaavtrykk, blant annet fordi massive mengder klær kastes uten å gjenbrukes eller gjenvinnes. Mote- og tekstilbransjen har dessuten blitt utpekt som en av klimaverstingene av FN.

Det ønsker de nå å gjøre noe med.

– Klesbransjen erkjenner at de har et miljøavtrykk. Nå ønsker de å innføre en avgift som skal gå til å jobbe med dette. Og da må den være forskriftsfestet, slik at den gjelder alle klesbutikker, hvis ikke blir det konkurransevridende, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, til TV 2.

SENDER FORSLAG TIL POLITIKERNE: Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen. Foto: Simen Askjer

Ber politikerne følge opp

Virke sko og tekstil representerer så å si alle de store aktørene innen klesbransjen i Norge, også giganten Hennes & Mauritz. På vegne av medlemmene ber de nå politikerne hjelpe dem med å bli mer miljøvennlige.

– Her kommer det altså en samlet bransje som sier at de er klare til å jobbe for å få til mindre klimaavtrykk. Det må jo være politisk veldig positivt, sier Virke-lederen.

Han understreker igjen at en slik miljøavgift må gjelde absolutt alle, også nettbutikker. Det holder ikke at det er valgfritt, det vil skade konkurransen.

Dette er sirkulær økonomi Verdens naturressurser er under økt press. Det er derfor helt avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser. I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. På den måten utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt. Sirkulær økonomi er motsatsen til en lineær økonomi. En lineær økonomi er basert på utvinning, produksjon og bruk, og forbrenning eller deponering av avfall. Mer effektiv bruk av ressurser reduserer klimagassutslipp, bremser tapet av naturmangfold, reduserer forurensningsbelastningen og bidrar til nye grønne arbeidsplasser og forretningsmodeller. Omstilling til sirkulær økonomi er en nødvendig del av omstillingen til et lavutslippssamfunn, og for å nå FNs bærekraftsmål. Kilde: Miljødirektoratet

Hvor stor avgiften skal bli, om den skal være prosentvis eller ikke, og hvordan den skal fungere i praksis, er ikke klart, men bransjen har mange ideer. Det viktigste nå er å få på plass ordningen.

Et eksempel fra Virke er at en t-skjorte som koster hundre kroner i dag, vil bli noen kroner dyrere med miljøavgiften. Klesbransjen er klare for at denne kan innføres om relativt kort tid.

– Nå går bransjen ut og sier at dette er vi klare for. Så må det gjøres en del jobb for å ramme dette riktig inn, med de premissene vi har satt, og så er vi klare.

Forslaget skal nå sendes til partiene på Stortinget, som de håper at ønsker å gå videre med det.

BRANSJEN VIL TA ANSVAR: Administrerende direktør i Voice Norge, Johnny Ottesen (fra venstre), butikksjef for Match Storo Nadia Jeanette Baltzersen og administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, . Foto: Simen Askjer/TV 2

Tror det kan gi arbeidsplasser

Horneland Kristensen mener det uansett kun er snakk om tid før EU innfører noe av det samme, og at Norge nå har muligheten til å være i front.

– Enhver politiker som er opptatt av bærekraft må jo tenke at «dette må vi faktisk få til».

Ønsket er at bransjen selv skal styre hva inntektene fra avgiften skal brukes til. Virke-lederen trekker frem flere punkter de ønsker å satse på, alt dreier seg om å unngå at klær blir søppel i stedet for at de kan brukes på nytt til andre ting:

Sirkulærøkonomi: Hvordan få klærne tilbake igjen, og hvordan utnytte ressursene fra dem.

Forbrukerkampanjer

Innovasjonsprosjekter

Han peker også på at Virke mener økt fokus på sirkularitet vil kunne gi mange nye arbeidsplasser på sikt.

Han er også beredt på at det kan komme reaksjoner fra flere kanter, blant annet forbrukere som ikke ønsker en ny avgift i livet sitt.

– Så vil det sikkert være noen miljøorganisasjoner som mener at dette er for lite og puslete. Men det jeg synes er viktig å få frem her, er at det nå er snakk om en bransje som ønsker å komme i gang, og det mener jeg man må anerkjenne.

– Alltid kvaler ved å sette opp prisen

Johnny Ottesen, administrerende direktør i Voice Norge, som eier kleskjedene Match, VIC og Boys of Europe, er blant dem som ønsker miljøavgiften velkommen.

– Dette må vi gå sammen om, og sørge for at en bransje som helt klart er en del av utfordringen når det kommer til bærekraft, blir en del av løsningen.

VIL HA AVGIFT: Johnny Ottesen, administrerende direktør i Voice Norge. Foto: Simen Askjer/TV 2

– Har dere ingen kvaler knyttet til at dette betyr at klærne dere selger går opp i pris?

– Vi har alltid kvaler ved å sette opp prisen. Vi gjør alt vi kan for å være konkurransedyktige på pris. Men vi jobber samtidig med å øke kvaliteten og bærekraften i plaggene våre. Så vi tar jo på oss økte kostnader knyttet til det i dag også.

Han tror i likhet med butikksjef Baltzersen at de fleste kundene er åpne for å betale en avgift som bidrar til miljøet, selv om det alltids er noen som er uenige. Han mener det er klinkende klart at politikerne bør si ja til dette.

– La oss først bli enige om at dette er en god ting, og så får vi se på innretning etterpå.