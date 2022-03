Vil stille forbryteren Putin for retten

– Det er så mye bevis at utfordringen er å velge ut det viktigste, for ikke å bli oversvømt, sier nordmannen Aage Borchgrevink. Han kom nylig hjem fra bevisjakt i krigsherjede Ukraina.

– Jeg tror det er sannsynlig at noen blir dømt for dette. Blir det maktskifte i Russland, lever de politiske og militære lederne bak denne krigen utrygt, sier han hjemme igjen i Oslo.

Aage Storm Borchgrevink (52) har jobbet for menneskerettigheter siden han var 24 år gammel. I arbeidet for Den norske Helsingforskomite har han hatt et spesielt ansvar for menneskerettighetssituasjonen i Russland, Tsjetsjenia og Georgia, og har også dokumentert menneskerettighetsbrudd i Donbass i Ukraina tidligere.

– Da storkrigen brøt ut, var det naturlig for meg å bidra igjen. Både med bistand til kollegaer i Ukraina, men også med å samle informasjon om krigsforbrytelser. Håpet vårt denne gangen er at det endelig blir et skikkelig rettsoppgjør. Straffrihet har drevet Putins kriger. Det må det bli slutt på.

KRYSSER GRENSEN: I grålysningen 16. mars laster Aage Borchgrevink utstyr inn i bilen før han krysser grensen. Foto: Privat.

Borchgrevink krysset grensen inn til Ukraina tidlig om morgenen 16. mars. Målet var å skaffe utstyr, medisiner og biler til lokale team som arbeider med å etterforske krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd i det krigsherjede landet. I tillegg var en av de første oppgavene å legge en strategi for dokumentasjonsarbeidet.

Jobben med å samle bevis mot Putins krigsmaskin er en stor jobb, en internasjonal dugnad. Men det er ofte de lokale gruppene, ukrainere selv, som kjenner forholdene aller best.

Sivile er mål i seg selv

Sammen med partner Arve Hansen i Helsingforskomiteen oppsøkte Aage Borchgrevink menneskerettighetsaktivistene i gruppen Truth Hounds. Dette er en gruppe som har dokumentert krigsforbrytelser i denne delen av verden siden Russlands krig mot Georgia i 2008.

SANNHETSJEGERE: Fra venstre Aage Borchgrevink, Dmytro Koval i Truth Hounds, og Arve Hansen. Foto: Privat.

De oppsøkte også menneskerettighetsmiljøet i Tsjernihiv og gruppen Insight. De hadde mye å fortelle.

– Det som skiller den russiske hæren fra andre avanserte militærstyrker er at sivile ikke bare er tilfeldige ofre, men mål i seg selv. Det så vi i Tsjetsjenia, Georgia og Syria, også. En annen type forbrytelse er overgrep i forbindelse med okkupasjonen, som kidnappinger og trusler mot sivile ledere. Russland ser ut til å følge håndboken fra krigen mot Tsjetsjenia, dessverre, forteller Borchgrevink.

Sentralt i bevisinnhentingen i Ukraina var å snakke med både militære og flyktninger. De har vært øyenvitner til forbrytelsene generalene og de politiske lederne kan straffes for i Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Rakettnedslag og sirener

– Vi intervjuet flyktninger for å kartlegge forbrytelser. Vi var også i kontakt med soldater på begge sider, også med russiske soldater som ønsket å desertere.

Å bevege seg rundt i et krigsområde er ikke uten risiko. Borchgrevink er ikke ukjent med dette, men noen situasjoner føltes utrygge.

ØYENVITNE: Flyktninger som denne kvinnen er viktige øyenvitner i bevisførselen. Foto: Privat.

– Det var flysirener om natta, og en morgen hørte vi drønn fra raketter som slo ned. Min ukrainske kollega fikk en eldre slektning kidnappet av russerne. Han ble hentet til et ukjent sted. Han var leder i en kommune som er okkupert av russerne. Vi var redde for at «forsvinningene» som har preget Tsjetsjenia og som også hendte på Krim, skulle begynne. Men det gikk heldigvis bra, han ble sluppet fri etter et par dager.

– Mulig å få Putin dømt

Borchgrevink kan naturlig nok ikke gå i detalj om innholdet i bevismaterialet han har samlet inn. Men han understreker at den internasjonale dugnaden han er en del av, har tilgang til et materiale nå som setter all tvil til side.

– Det er mengder av beviser for krigsforbrytelser. I hovedsak informasjon fra åpne kilder, som vi har kunnet verifisere. Men også vitner til konkrete forbrytelser. Det er så mye bevis at utfordringen er å velge ut det viktigste, for ikke å bli oversvømt, sier han.

– Men vil noen faktisk bli dømt, tror du?

– Blir det maktskifte i Russland, lever de militære og politiske lederne bak denne krigen utrygt.

– Hva med Putin selv?

– I 1999 dokumenterte jeg drap, frihetsberøvelse og tortur i Kosovo. Å tro at den serbiske presidenten Slobodan Milosevic ville bli holdt ansvarlig virket ganske naivt. Folk smilte overbærende da jeg sa det. Men to år etter stod han for retten i Haag. Det viser seg at det er mulig.

LYTTER TIL KLASSISK MUSIKK: Når Aage Borchgrevink skriver sine rapporter etter oppholdet i Ukraina, hører han helst på Händel. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Materialet som samles inn, skal bli behandlet av etterforskere fra mange land. Flere land kan etterforske særlig alvorlige forbrytelser, siden det er en universell jurisdiksjon for de verste krigsforbrytelsene. Håpet er en stor internasjonal rettsprosess i Den internasjonale domstolen i Haag. Domstolen har åpnet etterforskning i Ukraina.

PÅ FLUKT: Barn, kvinner og gamle på grensen Shehini-Medyka forrige fredag. Foto: Privat

– Hva er det sterkeste inntrykket du sitter igjen med?

– Det er det enorme i dette som slår meg mest. Vi stod fem timer i kø på grensen for å komme oss ut. Sent på kvelden i fem minusgrader. Der var det gamle mennesker og små barn. Tusenvis av mennesker, alle med historier om bombing og slektninger de ikke visste hvor var. Og dette er bare ett av stedene der folk er på flukt mot vest. Alt på grunn av en liten mann i en bunker i Moskva, sier menneskerettighetsforkjemper og bevisjeger Aage Strom Borchgrevink.