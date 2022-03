Emilie Stordalen tapte dimmekampen – vurderte å ofre plassen sin

Allerede før deltakerne skulle gjennomføre ukas første øvelse, oppsto det problemer for hotellarving Emilie Stordalen. For mens de andre utførte «militært baklengsstup», ble 30-åringen plassert på sidelinjen. Dette fordi hun hadde sprukket begge trommehinnene under et dykk i øvelsen «Hurramegrundt».

Legen frarådet henne derfor å delta i alle kommende undervannsøvelser. Det var da svært ubeleilig at også en av lørdagens øvelser foregikk under vann.

Siden hun ikke fikk sanket poeng, ble hun automatisk en av aspirantene som måtte i dimmekamp denne uken. Her møtte hun Emilie Nereng (26) i «Generalens dilemma», et strategispill, som hun til slutt tapte.

– Det går helt fint. Det var liksom så spesielle premisser for den dimmekampen. Hadde jeg vunnet, så hadde det også vært rart, fordi det ville vært så mange ting jeg ikke kunne vært med på framover, sier Stordalen til TV 2 like etter dimmekampen.

GENERALENS DILEMMA: Emilie Nereng og Emilie Stordalen skulle kjempe om å få bli i et strategispill. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Ikke bra for programmet

Hun avviser at hun hadde innstilt seg på å dra hjem, men innrømmer at hun vurderte å ofre plassen sin dersom hun vant.

– Jeg hadde bestemt meg for å prøve på dimmekampen, men jeg hadde også bestemt meg for at hvis det venter en øvelse til jeg ikke kan gjøre, da er det ikke bra for programmet. Så da er det bedre å la noen andre, som kan være med på alt, får gjøre det, sier hun.

I et intervju med God morgen Norge tidligere denne uken, fortalte hun at trommehinne-skaden gikk mer innpå henne enn det man ser på TV.

– Jeg hadde så vondt, jeg sov dårlig og prøvde å ikke vise det. Men det er ikke noe digg å sprekke begge samtidig, sa hun.

I tillegg til å ha vondt, merket hun også at hørselen var noe dårligere i dagene etterpå.

Når hun ser tilbake på oppholdet, er det særlig én ting ved opplevelsen hun virkelig ikke hadde forventet.

– Jeg er overrasket over hvor hardt de kjørte oss militært, også når kameraene ikke var der. Jeg hadde hørt at det ikke var noen pauser, men at de skulle kjøre oss så knallhardt og at det skulle være så i karakter, det var interessant, forklarer 30-åringen.

Dessuten mener hun hardnakket at befalet viser seg fra sin beste side når TV-kameraene er til stede.

– Når kameraene er der, er de til og med de litt hyggelige. Ellers er de dritstrenge, de kjefter på deg og du får korrekser, og du må følge kjempekorte tidsfrister hele tiden, røper hun.

Nå som Stordalens aspirantperiode er forbi, og hun blir bedt om å utpeke de hun har mest tro på blant de gjenværende deltakerne, trekker hun særlig fram to.

– Jeg tror Dennis Silva Lie kommer til å være høyt oppe. Fordi han er helt rå. Så tror jeg kanskje Emilie Nereng også har en god sjanse. Ja, jeg holder en knapp på de to, altså, avslutter hun.

