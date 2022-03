Nato bekrefter: Plasserer ut fire nye stridsgrupper nær Ukraina

Nato trapper nå opp kjemisk og kjernefysisk forsvar, samt at de sender ut fire nye stridsgrupper til områdene rundt Ukraina. Det betyr at 40.000 Nato-soldater vil være utplassert i området.

Torsdag ettermiddag bekrefter Nato i en uttalelse at medlemslandene vil sende ut fire nye stridsgrupper til landene rundt Ukraina.

I uttalelsen er de tydelig på at de fordømmer Russlands angrep i landet, og at de krever en russisk våpenhvile umiddelbart.

Stoltenberg var allerede onsdag tydelig på at at Nato-medlemslandene ville vedta å utplassere fire nye stridsgrupper i Romania, Bulgaria, Ungarn og Slovakia under møtet torsdag.

Det betyr at NATO kommer til å ha åtte stridsgrupper totalt

– Ifølge FN-traktaten har Ukraina rett til å forsvare seg. De allierte vil forplikte seg til ytterligere støtte, blant annet når det gjelder cyberforsvar, sier han videre.

Nato-sjefen bekrefter også torsdag at Nato nå trapper opp kjemisk og kjernefysisk forsvar for sine styrker i Øst-Europa, i frykt for Russlands krig mot Ukraina.

Stoltenberg understreker at Nato har et ansvar for å sørge for at konflikten ikke sprer seg ytterligere og at det blir en krig mellom Nato og Russland. Samtidig lover han støtte både til Moldova, Georgia og Bosnia-Herzegovina.

– Vi må hjelpe dem med å beholde sin suvernitet, og styrke deres mulighet til å forsvare seg, sier Stoltenberg.

NATO har nå 40 000 soldater i den østlige delen av Europa. Før krigen var det kun 4000 soldater i det samme området.