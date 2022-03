Satt på cella i syv måneder og ventet på rettssaken – løslatt før saken var over

Da en mann i 30-årene ble pågrepet i september, beslagla politiet en harddisk. Først etter at han hadde sittet nesten syv måneder bak lås og slå – midt under rettssaken mot ham – så politiet på harddiskens innhold. Da trakk de hele tiltalen.

– Det er sterkt beklagelig at politiet ikke har klart å fremskaffe dette beviset tidligere, sier politiadvokat Christian Hatlo til TV 2.

Torsdag i forrige uke besluttet han å trekke hele anklagen mot en mann i 30-årene som stod tiltalt for seksuelle handlinger med barn under 16 år.

De fornærmede var fire 15 år gamle jenter.

Helt siden 7. september i fjor har han sittet i varetektsfengsel og ventet på sin egen rettssak.

Han har vært fengslet på grunn av unndragelsesfare.

Parallelt med at partene møttes i Oslo tingrett, satte politiets etterforskere seg ned på politihuset og begynte å se gjennom noen overvåkningsvideoer.

– En enorm belastning

Videoene hadde vært i politiets besittelse helt siden pågripelsen i september. Likevel var det ingen som hadde sett på dem før rettssaken startet på mandag i forrige uke.

– Vi tok harddisken på dag én og forsøkte komme inn på den allerede da, dessverre uten å lykkes, sier Christian Hatlo.

POLITIADVOKAT: Christian Hatlo fra Oslo politidistrikt. Her avbildet i forbindelse med en annen sak. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Men mannens forsvarer ba politiet om å prøve en gang til.

Plutselig kom politiet inn på harddisken likevel.

Onsdag ettermiddag, etter to fulle dager i retten, så etterforskerne videoen som viste at det mannen hadde sagt i avhør, kunne vise seg å stemme.

Samme dag ble han løslatt og kunne reise hjem til kone og barn.

– Han var veldig glad for å bli ferdig med saken. Det har vært en enorm belastning for han å sitte i varetekt så lenge, sier mannens forsvarer, advokat Vegard Aaløkken.

«Alle visste at man fikk kjøpt»

Frem til han ble pågrepet var mannen kjøpmann i en Narvesen-kiosk i Oslo sentrum. De nevnte overvåkningsvideoene er fra denne kiosken.

Politiets tiltalebeslutning, som nå er trukket, beskrev flere tilfeller av seksuelle handlinger mot fire 15 år gamle jenter. Alt skal ha skjedd på Narvesen.

Det som i utgangspunktet skulle være et sentralt spørsmål for Oslo tingrett denne uken, var hva mannen visste om jentenes alder.

Jentene er klokkeklare på at han visste at de var 15 år gamle.

NARVESEN: Hele denne historien har utspilt seg på en Narvesen-butikk i Oslo sentrum. Dette bildet viser en annen filial. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

De sier at de først oppsøkte Narvesen-kiosken fordi «alle» visste at man fikk kjøpt både snus og røyk der, selv om man ikke var gammel nok.

Mannen har helt siden han ble pågrepet nektet straffskyld.

I rapporten fra det første avhøret av mannen, står det blant annet:

«I forrige uke fikk siktede en klage om at noen mindreårige får kjøpe av han. Han fortalte at han sjekker legitimasjon på mobil, men fikk tilbakemelding om at dette ikke er gyldig. Siktede mener det skjedde for 10-15 dager siden. Etter dette har siktede vært streng. Jentene kom igjen og viste legitimasjon på mobil. Siktede sa da at dette ikke var gyldig.»

Slik TV 2 forstår det skal den nevnte overvåkningsvideoen vise at to av de fornærmede kommer inn i butikken. De viser deretter frem noe som kan se ut som et bankkort eller en mobil, før de forlater kiosken uten å ha kjøpt noe.

– Jeg fant det riktig å trekke tiltalen slik bevissituasjonen ble under hovedforhandlingen, sier politiadvokaten.

Var venner på Snapchat

Hele denne saken ble rullet opp etter at en bekymret mor ringte til politiet den 6. september i fjor.

I samtalen fortalte kvinnen om de seksuelle handlingene datteren skal ha vært utsatt for. Hun sa også at den samme mannen solgte tobakk og ga alkohol til datterens vennegjeng.

Politiet tok umiddelbart det kvinnen fortalte på alvor, og gjennomførte et tilrettelagt avhør av en av de 15 år gamle jentene.

TINGHUSET: Oslo tingrett hadde satt av fire dager til hovedforhandlingen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Basert på det jenta fortalte ble mannen pågrepet dagen etterpå.

I avhøret av jenta, som ble spilt av i retten, forteller 15-åringen hvordan de kom i kontakt med mannen.

– Jeg visste at han hadde gitt en gratis snusboks til noen andre før, mot at han fikk nummeret hennes. Jeg gjorde det samme, sier hun.

Hun har forklart at bare tok noen dager før hun og to venninner var tilbake i kiosken. Siden sist hadde hun og kjøpmannen blitt venner på Snapchat.

Der skal han ha skrevet at jentene kunne komme tilbake for å få gratis alkohol av ham, dersom de ønsket det.

– Vi dro tre jenter sammen, så det føltes ganske trygt, sier jenta i avhøret.

Innrømmer at han kysset en av jentene

Jentene skal ha blitt invitert inn på bakrommet i butikklokalene denne dagen, der de begynte å drikke cideren de hadde fått av mannen.

– Han begynte å hooke med alle sammen, sier en av jentene i avhør.

Til politiet har jentene forklart at de synes det var skummelt å ikke gjøre som han sa, og at de opplevde han som veldig sur når han ikke fikk det som han ville.

Mannen har i avhør innrømmet at han har kysset en av de fire jentene. Han hevder at han trodde hun var over 18 år og mener derfor at han ikke kan straffes for det.

Han nekter for å ha gjort noe seksuelt med de tre andre jentene.

Den opprinnelige tiltalebeslutningen gjaldt også beføling av alle de fire jentene. Tiltalen beskrev også at han ved en anledningen førte hånden til en av jentene ned i buksen sin, slik at hun berørte penisen hans.

BISTANDSADVOKAT: Hege Salomon er bistandsadvokat for to av jentene Foto: Kent Skibstad / NTB

Bistandsadvokaten til to av jentene, Hege Salomon, mener fortsatt at 39-åringen har opptrådt sterkt klanderverdig.

– Slik jeg ser det så har disse jentene blitt grovt utnyttet og manipulert, sier Salomon.

Selv om straffesaken er trukket, vurderer hun og Halldis Winje, som også er bistandsadvokat i saken, å fremme et erstatningskrav mot 39-åringen.

– Jeg mener det er grunnlag for det, men vi må ta en vurdering på hva vi skal gjøre med tanke på belastningen det vil være med en ny rettssak.

– Ikke forenlig med våre verdier

Mannen har også erkjent overfor Reitan Convenience, som er franchisegiver for Narvesen, at han som kjøpmann solgte tobakk til mindreårige.

– Vedkommende var selvstendig næringsdrivende kjøpmann i Narvesen fra november 2019 til september 2021. Vi valgte å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning, da han erkjente overfor oss at han hadde solgt tobakk til mindreårige, skriver kommunikasjonsdirektør i Reitan Convenience, Marit Sælid Johannesen til TV 2.

I e-posten skriver hun at de også undersøkte saken grundig.

– For oss er dette et alvorlig brudd på våre rutiner og retningslinjer, men også et alvorlig tillitsbrudd. Dette er ikke forenelig med våre verdier, hva vi og våre kjøpmenn står for, og vedkommende er derfor ikke lenger kjøpmann hos oss.

– Vi har tydelige retningslinjer for salg av tobakk i våre butikker, i tråd med tobakkssalgsforskriften, uten rom for mistolkning, avslutter Sælid Johannessen.