Stoltenberg-forlengelsen: – Dyktig og tillitsvekkende leder

Jens Stoltenberg fortsetter som generalsekretær i Nato til høsten 2023. Opposisjonen mener at både Sentralbanken og Nato da vil være i gode hender.

– Hvis det er slik at alliansen ønsker å forlenge Stoltenbergs engasjement som generalsekretær, vil Frp støtte den prioriteringen. Det er en riktig beslutning i den situasjonen vi nå opplever i Europa, sier stortingspolitiker Hans Andreas Limi (Frp) til TV 2.

– Kritisk situasjon

Stoltenberg får forlenget engasjementet som Nato-sjef i ett år. Det høres fornuftig ut mener Limi.

– Nå er det en veldig kritisk situasjon. Stoltenberg har gjort en solid og god jobb, og det er viktig for å sikre kontinuiteten at han blir sittende. Natos rolle er nå viktigere enn noensinne, sier Limi som er finanspolitisk talsperson for Frp.

Han er ikke urolig for Norges bank der Ida Wolden Bache for tiden sitter som konstituert sentralbanksjef.

– Begge deler er nå i gode hender, sier Limi.

Vil ha avklaring om sentralbanksjefen

SVs finanspolitiske talsperson Kari-Elisabeth Kaski mener Stoltenbergs forlengelse skaper spørsmål rundt jobben som sentralbanksjef.

– En forlengelse av Stoltenbergs oppdrag som generalsekretær for Nato skaper naturlig nok noen spørsmål knyttet til sentralbanksjef-jobben.

Hun ber om en oppklaring fra regjeringen.

– Jeg forventer at regjeringen snarlig avklarer hva som skjer videre for sentralbanken og vil avvente de avklaringene.

DN omtalte først Kaskis krav om avklaring.

– I trygge hender

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn er trygg på at sentralbanken vil styres godt til tross for Stoltenbergs fravær.

– Norges Bank er i trygge hender, sier Rotevatn til TV 2.

Også han mener at det er bra for Nato å få beholde Stoltenberg i sjefsstolen litt til.

– Nato står i sin største sikkerhetspolitiske krise noensinne. Da trengs den stabiliteten med en dyktig og tillitsvekkende leder som Stoltenberg er, sier Rotevatn.

Han var blant de tydeligste kritikerne til at Stoltenberg skulle utnevnes til Sentralbanksjef.

– Venstre var veldig imot den utnevnelsen på grunn av hans tette bånd til regjeringen. Nå er han utnevnt, og så er glad om han blir værende i Nato, sier Rotevatn.

Også KrF-leder Olaug Bollestad mener det er riktig at Stoltenberg fortsetter dersom det er det han ønsker.

– Jeg tror det er viktig å ha kontinuitet i en slik stilling.

Saken oppdateres