Ukrainas eks-president til Norge

– Dette er veldig stort for oss, sier ordfører Jan Oddvar Skisland til TV 2 etter at det ble klart at den tidligere presidenten i Ukraina kommer til Kristiansand 5. mai.

Ordføreren sier konferansen blir større enn først antatt. Han kan røpe at de også får besøk av en annen mye omtalt politiker.

– Den hviterussiske opposisjonspolitikeren Svjatlana Tsikhanowskaja kommer også. Hun betraktet seg som vinner av presidentvalget i Hviterussland i 2020, men president Aleksandr Lukasjenko hevdet han var den rette vinneren.

De skal begge holde separate innlegg om demokrati og menneskerettigheter, sier ordfører Skisland.

Rett fra krigen

Viktor Jusjtsjenko var president i Ukraina fra 2005 til 2010 og bor fortsatt i Ukraina. Han kommer rett fra det krigsherjede landet direkte til Kristiansand og blir trolig i Norge fra 4. til 6. mai. Det er et omfattende sikkerhetsopplegg rundt den tidligere presidenten.

– Vi har tett dialog med Politiets sikkerhetstjeneste og lokalt politi, sier Skisland.

Europakonferansen i Kristiansand arrangeres 2. til 6. mai og er en konferanse med fokus på demokrati og menneskerettigheter. Det kommer rundt 700 deltakere fra en rekke europeiske land til sørlandsbyen.

Forgiftet

Viktor Justsjenko ble verdenskjent da han i september 2004 ble forgiftet med klorgiften dioksin og i all hast ble fraktet til sykehus i Wien. Han overlevde men ansiktet hans ble midlertidig vansiret. Justsjenko hadde et sterkt ønske om å knytte Ukraina nærmere Vesten og har i ettertid hevdet at forgiftningen var regissert av Russlands president Vladimir Putin.

Den ukrainske opposisjonslederen Viktor Jusjtsjenko ble forgiftet av dioksin i 2004, noen måneder før han ble valgt til president. Foto: Scanpix

Europakonferansen åpnes offisielt av stortingspresident Masud Gharahkhani klokken 12 i Kilden konsert- og teaterhus i Kristiansand.