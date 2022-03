Trondheim skal arrangere Bocuse d’Or Europe 2024

I ettermiddag ble det klart at Trondheim skal arrangere EM i kokkekunst, Bocuse d’Or Europe, i 2024.

Restaurantsjef ved Michelin restauranten Credo i Trondheim, Martin Flinder Haraldsen, er naturlig nok glad når TV 2 forteller han om nyheten i ettermiddag.

– Er det sant? Dette er veldig positivt for Trondheim som restaurant by og Trøndelag som matregion, sier Martin Flinder Haraldsen, restaurantsjef ved Credo.

Gleder meg allerede

– For yrket er dette svært positivt. Flere unge kokker synes nok at dette er spennende med tanke på det å kunne konkurrere som kokk på hjemmebane, forteller han.

– Har du begynt å glede deg allerede?

– Jeg gleder meg allerede til 2024, sier restaurantsjefen.

At Trondheim er tildelt det det prestigetunge arrangementet er stort.

FAVORITT: Norges kandidat, Filip August Bendi, i aksjon under årets EM-konkurransen i Budapest. Foto: Kjersti Vikør, Kulturmeglerne

– Trøndelag er en av landets mest spennende matregioner, med et mangfold av produkter, produsenter og restauranter med lokal mat på menyen, sier Kristian Dahlberg Hauge, direktør for næring, samferdsel, klima og miljø i Trondheim kommune.

Han er veldig glad og lettet over at den prestigetunge kokkekonkurransen kommer til Trondheim.

Mathovedstad

– Bocuse d’Or Europe i 2024 skal utnyttes til å forsterke synligheten av trønderske produkter, produsenter og restauranter på det internasjonale markedet, sier Dahlberg Hauge.

Trondheim har utviklet seg til en å bli et av landets nye mathovedsteder og bekrefter regionens satsing på mat.

MATHOVEDSTAD: – Det betyr at vi har gjort noe riktig, sier Kristine Rise, prosjektleder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Foto: Will Lee-Wright

– Det betyr at vi har gjort noe riktig. Dette viser frem det ypperste av kokkekunsten, men det er også en del av helheten. Vi har breddeidrett og toppidrett og dette er toppidrett. Begge deler er like viktige, sier Kristine Rise, prosjektleder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke.

Trondheim og Trøndelag er i år europeisk matregion, en tittel gitt av International institute of Gastronomy, culture, arts and tourism.

Regionen har tre Michelin-restauranter på menykartet og Speilsalen ved Britannia Hotel fikk en stjerne på under ett år.

Christopher W. Davidsen som tok sølv i Bocuse d’Or Europe i 2016 og Bocuse d’Or i Lyon i 2017, er i år trener for Team Norge i Budapest.

Davidsen er daglig leder ved restaurant Speilsalen ved Britannia Hotel i Trondheim.

Norge er den mest vinnende nasjonen i verden når det gjelder deltakelse i verdensfinalen i Lyon med hele fem gull, tre sølv og fire bronse i Lyon. Dette er en medalje mer en Frankrike.

ÅRETS RETT: Under Bocuse d`Or i Budapest ble det servert rådyr og poteter. Foto: Tom Haga

I Europafinalen har Nore deltatt sju ganger og hver eneste gang har man stått på pallen. Så langt er det blitt fire gull, to sølv og en bronse. Kokk Christian Andre Pettersen fra Bodø har to gull og gjør Norge til tittelforsvarer.

Populært arrangement

Det viktigste er å komme blant de ti-beste nasjonene slik at man blir direkte kvalifisert til verdensfinalen i Lyon i 2023.

Norden har fått tildelt arrangementet to ganger tidligere. Det var i Stavanger i 2008 og Stockholm i 2014.

Nå blir det altså Trondheim sin tur i 2024.

– Dette er fantastisk og jeg vil si at det er Norge som får konkurransen og at det er Trondheim som er vertsbyen. Dette vil bidra positivt når det gjelder rekrutering og fagets omdømme, sier Arne Søvig, daglig leder i Stiftelsen Norsk Gastronomi på telefon fra Budapest under årets Bocuse d`Or Europa

– Pleier det å vare rift om slike arrangementer?

– Ja, det er det. Det er mange nasjoner som vil arrangere denne prestigetunge konkurransen. Vi får heldigvis vite dette to år før slik at man kan planlegge et godt arrangement, sier Søvig.

Under konkurransen i 2024 vil det være norske råvarer lagene og landene skal jobbe med.

– Som matregionen er vi kompromissløse på kvalitet, vi har råvarer fra jord og hav i verdensklasse, sier kommunalråd for miljøpartiet de Grønne, Ola Lund Renolen i en pressemelding.