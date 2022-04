Leiligheten ble ramponert av leieboere – så kom sjokkbeskjeden

Martin Hassel Aaser priset seg lykkelig for at han hadde utleieforsikring da leiligheten fikk skader til over 260.000 kroner. Nå advarer han andre etter en lang kamp mot forsikringsselskapet.

Knust glass, hull i dører, store vannskader og ødelagte gulv.

Martin Hassel Aaser og kona Laila Baardseth fikk sjokk da de oppdaget de omfattende skadene på boligen de hadde leid ut.

– Det så helt forferdelig ut der inne. Alle gulv og vegger var ødelagt, sier Aaser.

Selv om det var store skader i leiligheten klarte paret å beholde roen. De hadde tross alt kjøpt utleieforsikring fra If for å beskytte seg mot nettopp dette.

FRUSTRERT; Paret beskriver kontakten med If som svært frustrerende. Foto: Privat

Men kontakten med forsikringsselskapet ble noe helt annet enn det paret hadde forventet.

– Vi ble ganske frustrerte og lange i maska når vi skjønte at de ikke ville betale, sier Aaser.

Fikk tydelig beskjed

Paret har i flere år leid ut en leilighet i Magnor i Eidskog kommune uten noen problemer.

– Dette var tredje gang vi leide ut boligen og det har gått helt fint tidligere. Men vi har hele tiden hatt utleieforsikring fra If i tilfelle noe skulle skje, sier Aaser.

If reklamerer med at forsikringen skal dekke ubetalt husleie, utkastelse og skadeverk som innebærer at leietakeren med vilje har påført skade på boligen.

– Vi fikk tydelig beskjed om at forsikringen skulle dekke eventuelle skader og mangler på boligen som ble påført av leieboer med vilje, sier Aaser.

HULL: Det var store hull i flere dører og vegger. Foto: Skjermdump fra taktsrapport

Ble kastet ut

Ett halvt år etter at de nye leieboere flyttet inn i leiligheten så Aaser at det begynte å samle seg opp mye søppel og rot utenfor huset.

– Den andre gangen vi var på befaring i leiligheten så det ganske bomba ut der inne, sier Aaser.

Leieboerne fikk etterhvert beskjed om å rydde opp eller flytte ut, og ble til slutt kastet ut av namsmannen i mars 2021.

Først da oppdaget Aaser og Baardseth de omfattende skadene og ødeleggelsene.

– Da vi hadde tømt hele leiligheten for rot fikk et ordentlig overblikk over skadene. Vi ble ganske sjokkert, sier Aaser.

RAPPORT: I en takstrapport ble alle skadene grundig dokumentert og beskrevet. Foto: Skjermdump fra taktsrapport

Uenig med takstmannen

Paret tok raskt kontakt med If og det ble gjennomført en takstrapport for å kartlegge skadene.

I denne rapporten konkluderer takstmannen med at det vil koste 262 000 kroner å reparere alle skadene. Takstmannen konkluderte også med at skadene skyldes hærverk.

Men selv om rapporten fra takstmannen var tydelig kom If med en annen konklusjon.

Forsikringsbyrået mente det ikke var mulig å slå fast at ødeleggelsene og skadene var gjort med vilje, og at dette heller kunne være slitasje og uhell.

DYRT: Takstmannen mener det vil koste 261839 kroner å reparere alle skadene. Foto: Skjermdump fra takstrapport

I sitt avslag går If gjennom alle skadene i boligen og forklarer hvorfor dette ikke kan anses som hærverk. De skriver blant annet at hull i dører ikke nødvendigvis er gjort med vilje og at skadene og ripene på gulvet bare var slitasje.

– Det er helt utrolig at de prøver å bortforklare dette som vanlig slitasje. Når man ser omfanget av skadene er det åpenbart at dette er gjort med vilje, sier Aaser.

If snur og beklager

Aaser og Baardseth har klaget på saken flere ganger uten å bli hørt. Men etter at TV 2 tar kontakt snur forsikringsselskapet i saken.

– Vi i If har gått nøye gjennom denne saken på nytt, og konkludert med at det er begått feil fra vår side i flere deler av kunde- og skadebehandlingen, skriver kommunikasjonssjef Sigmund Clementz.

BEKLAGER: If beklager at de har gjort feil i saksbehandlingen. Foto: If

If presiserer at grensene for hva som regnes som hard bruk og hva som regnes som hærverk alltid være en vurdering fra tilfelle til tilfelle.

– I denne saken har saksbehandler og takstmann vurdert dette ulikt. Etter å ha gått over saken på nytt, ser vi at det var feil av If å overprøve takstmanns vurdering av saken, sier Clementz.

If tar også selvkritikk på at de ikke har vært tydelige nok i sin markedsføring av utleieforsikringen. De gjør nå endringer på sin nettside og skal også ta en runde med egne ansatte, takstmenn og andre samarbeidspartnere.

– På den måten håper vi å unngå at flere kunder skal oppleve det samme som Aaser og Baardseth i møte med oss, sier Clementz.

Etter at TV 2 tok kontakt har forsikringsbyrået oppdatert nettsiden sin for å presisere at slitasje, hard eller feil bruk av boligen ikke er å anse som skadeverk.

– Veldig provosert

If sier at de nå vil forsøke å løse saken til samboerparet.

– Fordi vi har gjort flere feil underveis, vil vi komme kunden i møte, beklage og forsøke å løse saken på en best mulig måte, sier Clementz.

Selv om Aaser og Baardseth er glad for at de til slutt ble hørt reagerer de kraftig på at de måtte ta saken til media for at If skulle snu.

– Det er jo fantastisk for oss, men jeg blir også veldig provosert. Vi har vært gjennom fire forskjellige instanser i If. Hvordan er det mulig at de plutselig gjør en annen vurdering nå bare fordi TV 2 tar kontakt, spør Aaser.

Han håper at If nå går gjennom sine rutiner for å sikre at dette ikke skjer med andre som har utleieforsikring og kommer i samme situasjon.

– Man begynner jo å lure på om det er flere enn oss som har fått avslag på feil grunnlag, sier Aaser.